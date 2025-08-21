Konsult inom systemsäkerhet
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-08-21Beskrivning av jobbet
Konsult inom systemsäkerhet - bidra till ett säkrare samhälle
Vill du arbeta med teknik som gör skillnad - på riktigt? Vi söker dig som har erfarenhet inom systemsäkerhet och vill vara med och stärka Sveriges totalförsvar och samhällsviktiga funktioner.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i uppdrag med långsiktigt fokus, tillsammans med kunniga kollegor i ett öppet och prestigelöst team. Du blir en del av ett sammanhang där din kompetens och ditt engagemang verkligen räknas.
Som konsult inom systemsäkerhet arbetar du med exempelvis:
Systemsäkerhet - analys, kravställning och dokumentation
Grund- och förvaltningsdata - förståelse och hantering av tekniska system
Systemintegration - arbete i komplexa systemmiljöer med fokus på säkerhet och robusthet
Du kommer att arbeta i medelstora projekt med längre tidshorisont, ofta tillsammans med offentliga aktörer och myndigheter. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Lägst högskoleingenjörsexamen med teknisk inriktning eller motsvarande erfarenhet
Arbetslivserfarenhet inom systemsäkerhet och/eller grund- och förvaltningsdata
God förståelse för systemutveckling och agila arbetssätt
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift - du kommer att arbeta med dokumentation och kommunikation gentemot myndigheter och organisationer
Meriterande är kunskaper inom ILS eller systemarkitektur samt erfarenhet från myndighetsarbete.
Viktiga egenskaper:
Flexibilitet - du anpassar dig efter olika situationer och behov.
Problemlösande - du ser möjligheter och hittar lösningar.
Serviceinriktad - du är lyhörd för kundens behov.
Har hög integritet - du tar ansvar och agerar professionellt.
Denna anställning innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras inför säkerhetsklassat uppdrag. Svenskt medborgarskap är ett krav för just denna tjänst.
Ytterligare information
Tjänsten är placerad i Uppsala, centralt nära stationen - perfekt för pendling. På grund av uppdragens karaktär är möjligheten till hemarbete begränsad, men viss flexibilitet finns.
Varför välja oss?
Du blir en del av ett team med 15 kollegor i blandade åldrar och bakgrunder. Vi har en öppen arbetsmiljö, stöttande kollegor och ett ledarskap som uppmuntrar utveckling och initiativ. Här får du möjlighet att växa - både som konsult och som människa.
Vid eventuella frågor:
Gruppchef Uppsala:
Magnus Lundin, magnus.lundin@afry.com
Rekryteringspartner:
Ellinor Danielsson, ellinor.danielsson@afry.com
Sista ansökningsdag är 25 augusti. Urval och intervjuer påbörjas under senare delen av augusti/början av september.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
