Konsult inom offentlig sektor

Azets är en ledande internationell koncern inom lön, ekonomi, revision och HR med över 9 000 medarbetare, varav över 700 i Sverige. Genom vårt förvärv av delar av KPMG Sveriges verksamhet inom revision och rådgivning har vi stärkt närvaron lokalt och finns idag i över 30 svenska städer.
Vill du bidra till samhällsutveckling och skapa konkret värde för kommuner, regioner och statliga myndigheter? Vi söker nu både juniora och seniora konsulter som vill stärka vårt team inom revision och rådgivning för offentlig sektor.
Om rollen
Som konsult hos oss arbetar du med att granska, analysera och följa upp hur offentligt styrda verksamheter fungerar - alltid med målet att bidra till utveckling, kvalitet och transparens. Du får arbeta i en miljö med stort ansvar, stark laganda och goda möjligheter att växa - både som specialist och i rollen som rådgivare.
Arbetet omfattar bland annat:
• Gransknings- och analysarbete från planering till rapportering
• Verksamhetsrevision och tematiska granskningar
• Rådgivning inom styrning, kontroll och utveckling
• Presentation av resultat och dialog med uppdragsgivare
Vem söker vi?
Vi söker dig som är analytisk, pedagogisk och engagerad, och som har ett genuint intresse för offentlig sektor och samhällsutveckling. Du uttrycker dig tryggt och tydligt på svenska i både tal och skrift, och du trivs i en miljö där flera projekt pågår samtidigt. För rollen krävs B-körkort. Vi ser också att du har en akademisk examen inom exempelvis offentlig förvaltning, statsvetenskap, juridik, ekonomi, nationalekonomi eller ett närliggande område.
För dig som är senior
Du har flera års erfarenhet som konsult, revisor eller från kvalificerade roller inom kommunal, regional eller statlig verksamhet. Du är van att leda uppdrag och fatta beslut, och erfarenhet av kommunal revision, certifiering som kommunal revisor, projektledning, kundansvar eller specialistkunskap inom styrning och kontroll är meriterande. Som senior konsult får du stort handlingsutrymme och arbetar nära kunder och kollegor för att skapa verkligt värde.
För dig som är junior
Du är i början av din karriär och vill utvecklas i konsultrollen. Erfarenhet från offentlig sektor är meriterande men inget krav. Hos oss får du stöd av erfarna kollegor, strukturerad kompetensutveckling och tydliga mål som hjälper dig att växa, samtidigt som du tidigt får möjlighet att ta ansvar i uppdrag.
Varför Azets?
Vi erbjuder en arbetsmiljö där du får både ansvar och stöttning, med goda möjligheter att utvecklas inom såväl specialistrollen som konsultrollen. Du arbetar med varierade och samhällsviktiga uppdrag och blir en del av ett team med hög kompetens, stark värdegrund och god sammanhållning.
Placering
Placering sker på något av våra kontor i Luleå eller Skellefteå. Vi arbetar i en hybrid arbetsmodell där du kombinerar arbete på kontoret med möjlighet att arbeta på distans, samtidigt som du är en närvarande del av teamet och den lokala verksamheten.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar med 6 månaders provanställning. Urval sker löpande. I rekryteringsprocessen ingår intervjuer, kapacitetstester, referenstagning samt kredit- och bakgrundskontroll.
Frågor?
Kontakta gärna Joakim Hackström-Larsson, Rekryterande chef på joakim.hackstrom-larsson@azets.com
eller Carolina Osterman, Talent Acquisition på carolina.osterman@azets.com
