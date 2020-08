Konsult inom mjukvaruutveckling - EC Konsult AB - Datajobb i Lund

EC Konsult AB / Datajobb / Lund2020-08-26EC Konsult AB är måhända inget stort företag.Men inom våra specialiteter är vi stora. Vi har några av landets mest hängivna utvecklare av mjukvarusystem. Och vår erfarenhet av systemutveckling för tillverkningsindustri, processindustri och medicinteknik är omfattande.Att bygga komplexa system som åstadkommer det de ska på ett säkert, effektivt, ekonomiskt och pålitligt sätt kräver ett stort mått av kunnande.Det har vi. Och att som vi ofta gör bygga system som ingen någonsin byggt förut kräver dessutom ett stort mått av kreativitet och finurlighet. Plus en omättlig nyfikenhet och vetgirighet.Dessutom älskar vi trubbel. I varje projekt vi åtar oss ställs vi ofrånkomligen inför trubbel. Tekniska problem som vi inte alltid förutsett, men som ändå behöver lösas på smartast tänkbara sätt.Den typen av trubbel innebär oemotståndliga professionella utmaningar för oss. Och möjligheter att lära oss ännu mer och bli ännu duktigare.Mjukvaruutvecklare som brinner för sitt yrke sökes.Personliga egenskaper som är önskvärdaSnabbfotad, Kreativ, drivande och självgående med ett brinnande intresse för mjukvaruutvecklingArbetsmässigt gäller analytisk förmåga, noggrannhet, envishet, med förmåga att slutföra uppdrag enligt kundens önskemålSom person är du positiv, kreativ, hjälpsam och flexibelSom konsult genomförs uppdragen hos kund eller på våra kontor i Karlshamn, Växjö och Lund.Känner Du att du passar in i vårt gäng vill vi gärna träffa Dig för att se om vi har gemensamma intressen. EC Konsult söker efter nya medarbetare och nu söker vi mjukvaruutvecklare.Nedan finns den profil vi söker.Utbildning inom mjukvaruvaruteknik (master eller kandidat), Civilingenjör Datorteknik/Mjukavaruteknik eller motsvarandeDu har skaffat dig första erfarenheten och vill komma vidare med nya utmaningarDu kan kommunicera såväl skriftligt som muntligt på svenska och engelskaKompetens och erfarenhet inom något eller några av följande områden (de står i fallande prioritetsordning):Utveckling Web både front och Back end samt full stackUtveckling i Språket JavaUtveckling i Språket C#Databaser t ex MS-SQLDesignmönster och testdriven-designMjukvaruprocesser t ex Agilt, SCRUM, RUP eller liknande samt kunskaper i UMLUtveckling i C/C++,Hur användargränssnitt skall utformasVi har tre övergripande ledord för verksamhetenHjärna. Hjärta. Envishet.Personliga egenskaper som är önskvärdaSnabbfotad, Kreativ, drivande och självgående med ett brinnande intresse för mjukvaruutvecklingArbetsmässigt gäller analytisk förmåga, noggrannhet, envishet, med förmåga att slutföra uppdrag enligt kundens önskemålSom person är du positiv, kreativ, hjälpsam och flexibelSom konsult genomförs uppdragen hos kund eller på våra kontor.Känner Du att du passar in i vårt gäng vill vi gärna träffa Dig för att se om vi har gemensamma intressen. Vi behandlar ansökningarna löpande. Därför rekommenderar vi dig att skicka in din ansökan omgående.Vi gör mjukvaruutvecklings uppdrag inom olika områden t ex testmjukvara, mjukvara för framtagning av offertunderlag, utveckling av Lim system mm.Uppdrag hos de statliga verken är också en möjlighet.2020-08-26Sista dag att ansöka är 2020-09-25Ec Konsult ABScheelevägen 1722370 Lund5333255