Konsult inom lönebildning & kollektivavtal

Vill du bidra med din erfarenhet av lönebildning och kollektivavtal i ett spännande förändringsarbete? Vi söker en erfaren konsult som kan stötta vår kund i framtagandet av en ny lönemodell på kollektivsidan.
Om rollen
Som lönekonsult kommer du att ingå i en arbetsgrupp tillsammans med HR-chef och fackliga representanter, där uppdraget är att driva och strukturera processen för att utveckla en ny lönemodell på kollektivsidan. Arbetet innebär att använda den pågående lönekartläggningen som underlag, analysera nuläget och bidra med expertkunskap för att ta fram ett välfungerande och hållbart förslag. Du ansvarar för att säkerställa att den nya modellen är förenlig med gällande kollektivavtal och lagstiftning, samt för att stötta i dialogen med fackliga parter. Rollen innefattar också att hålla ihop arbetsprocessen, facilitera möten och workshops samt ge tydliga rekommendationer och vägledning som leder fram till en praktiskt användbar och verksamhetsanpassad lönemodell.
Vem du är
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har en bakgrund som kombinerar både praktisk erfarenhet och strategisk förståelse för lön och kollektivavtal. Du är trygg i att navigera mellan olika intressenter och har förmågan att omsätta komplexa frågor till tydliga och användbara lösningar.
Dokumenterad erfarenhet av att utveckla och införa lönemodeller på kollektivsidan.
Mycket god kännedom om svenska kollektivavtal och arbetsrätt.
Vana av att arbeta i trepartssamverkan (arbetsgivare, HR, fackliga).
Erfarenhet av att driva förändringsprocesser och hålla workshops.
God analytisk förmåga och en kommunikativ, pedagogisk stil.
Meriterande är erfarenhet av lönekartläggningar och jämställdhetsarbete
Att vara konsult hos Consensus
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elisabeth Mattsson på Elisabeth.mattsson@consensus.nu
