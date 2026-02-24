Konsult inom Life Science
Knightec Group AB / Kemiingenjörsjobb / Södertälje Visa alla kemiingenjörsjobb i Södertälje
2026-02-24
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knightec Group AB i Södertälje
, Stockholm
, Solna
, Uppsala
, Västerås
eller i hela Sverige
Därför är detta jobb för dig Du vill vara en del av regionens främsta Life Science-konsulter. Vi bidrar gemensamt med våra kunder till att förbättra människors liv och livskvalitet genom att bland annat utveckla produktion, kvalitet och projektverksamhet.
Här sätts du och din utveckling i fokus, du kommer ha en kontinuerlig dialog med din chef om utvecklingsmöjligheter framåt för att forma en plan och resa som passar dig och dina ambitioner. Som konsult på Knightec Group kommer du ha ett starkt stöd av ledare och dina kollegor där ni hjälper varandra att lyckas i uppdrag, projekt och i er utveckling.
Du blir en del av vårt affärsområde inom Compliance & Management där vi stöttar en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning.
Arbetsuppgifter Vårt team besitter en bred kunskap inom Life Science och dina uppdrag kommer att variera och kan innebära både roller i våra egna leveranser i interna team samt i våra kunders verksamheter. Du kommer arbeta inom något av nedan områden:
validering/kvalificering
projektledning
processutveckling/produktionsutveckling
QA IT
Kvalifikationer För att passa i rollen vill du arbeta i komplexa produktionsmiljöer, har en förmåga att arbeta förbättringsorienterat och gillar att ha olika kontaktytor. För att lyckas i rollen har du även:
Nyfikenhet på/kännedom om konsultrollen
Erfarenhet av arbete inom läkemedelsindustrin eller den medicintekniska branschen
God kännedom om relevanta regelverk
Relevant ingenjörsexamen eller motsvarande
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tjänst placerad på vårt kontor i Södertälje, Storgatan 41C. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-03-29. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Specialist. Vi hanterar alla ansökningar via vår karriärsida för att säkerställa en trygg och säker hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7282794-1857902". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group AB
(org.nr 559384-1058), https://career.knightecgroup.com
Storgatan 41C (visa karta
)
151 36 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9759630