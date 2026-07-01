Konsult inom Life Science
Knightec Group Compliance and Management AB / Kemiingenjörsjobb / Uppsala Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala
2026-07-01
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Därför är detta jobb för dig Här blir du en del av regionens främsta Life Science-konsulter och ett bolag med lång erfarenhet inom branschen. Vi bidrar tillsammans med våra kunder till att förbättra människans liv och livskvalitet genom att bland annat utveckla produktion, kvalitet och projektverksamhet.
Här sätts du och din utveckling i fokus, du kommer ha en kontinuerlig dialog med din närmsta ledare om dina utvecklingsmöjligheter framåt för att forma en plan som passar dig och dina ambitioner. Därtill blir du en del av ett team med kunniga kollegor som både har roligt tillsammans och hjälper varandra i uppdrag och projekt. Kontorets placering i Uppsala Business Park ger oss även närhet till intressanta dialoger och föredrag med andra kunder samt tillgång till flertalet aktiviteter som anordnas.
Du blir en del av vårt affärsområde inom Compliance & Management där vi stöttar en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning.
Arbetsuppgifter Hos oss finns möjligheter till varierande och utvecklande uppdrag hos våra kunder inom Life Science. Vår bredd av kunder gör att vi utifrån dina erfarenheter, egenskaper och ambitioner hittar ett uppdrag där du trivs och din expertis kommer tillrätta. Du kommer exempelvis arbeta inom något av följande områden:
validering/kvalificering
QA
QA IT/datoriserade system
projektledning
processteknik
produktionsutveckling
Kvalifikationer Vi söker dig som har en förmåga att arbeta förbättringsorienterat och som är lösningsfokuserad. Du trivs också med att dela erfarenheter och kunskap med kollegor. Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom läkemedelsindustrin eller den medicintekniska branschen inom ex. validering, processteknik eller QA
Vana av att jobba enligt GMP
utbildning inom exempelvis bioteknik, kemiteknik, maskinteknik, medicinteknik eller motsvarande
Du har flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
En spännande resa med Knightec Group Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling – hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan – från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad – för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll – du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor på Dragarbrunnsgaten 45 i Uppsala. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-08-23. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Specialist. Vi hanterar alla ansökningar via vår karriärsida för att säkerställa en trygg och säker hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969102-2080470". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Compliance and Management AB
(org.nr 556555-8193), https://career.knightecgroup.com
Dragarbrunnsgatan 45 (visa karta
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753 20 UPPSALA Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9987468