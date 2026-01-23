Konsult inom Kontraktsuppföljning Mora-Garsås
2026-01-23
Vi söker konsulter som är Entreprenadsakkunnig inom järnväg samt som är Produktionssakkunnig (Område: Mark och geoteknik, El låg-/högspänning järnväg, Signalteknik Järnväg) till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag med stationeringsort Borlänge.
Tjänstens omfattning kommer att variera beroende på hur många kompetensområden konsulten kan täcka, vilket ger möjlighet att bidra i flera delar av projektet.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Trafikverket söker en eller flera konsulter som tillsammans kan säkerställa att kontraktets krav uppfylls under hela projektets genomförande. Uppdraget omfattar projektering, produktion, tekniska system, miljö, mätningsteknik, säkerhet och arbetsmiljö samt överlämnande av projektet. Konsulterna ansvarar för att kvalitetssäkra handlingar, följa upp entreprenörens arbete, delta i byggplatskontroller, besiktningar, syneförrättningar och ronder, samt dokumentera och rapportera utförda kontroller.
Arbetsuppgifter (som fördelas mellan rollerna)
Projektering
Upprätta och uppdatera kontrollprogram och kontrollplaner
Granska entreprenörens projekteringsbeskrivning och handlingar
Säkerställa att tekniska lösningar och kontraktskrav uppfylls
Dokumentera identifierade risker och avvikelser
Produktion
Kontrollera utfört arbete på byggplats mot handlingar och kontrollplaner
Medverka vid besiktningar, syneförrättningar och ronder
Bereda beslutsunderlag för ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA)
Verifiera att levererade varor, produkter och relation-/förvaltningshandlingar följer kontrakt
Rapportera byggplatskontroller till projektledning
Spårteknik, El- och Signalteknik
Bedöma ibruktagandebesiktning och säkerhetsbevisning
Mottagningskontroll av anläggningsdata och leveranser
Kontrollera entreprenadkontraktets uppfyllelse under produktion och drifttagning
Riskhantering och medverkan vid STIPA-mätningar
Miljö
Aktiv miljösäkring av projektet enligt kontrollprogram
Dokumentera miljöaspekter, valda lösningar och alternativa utformningar
Bistå beställaren vid myndighetskontakter och miljöronder
Föra logg över krav, beslut och genomförda åtgärder
Mätningsteknik
Delta i mätningstekniska möten och startmöten
Uppföljning av entreprenörens kvalitet, stickprov och provtagningar
Kontrollera slutlevererad dokumentation och geodetiskt underlag
Bidra vid arbetsberedningar och riskhantering
Säkerhet och arbetsmiljö
Utföra uppföljningsronder för arbetsmiljö, trafiksäkerhet och elsäkerhet
Delta vid entreprenörens skyddsronder och byggmöten
Kontrollera arbetsberedningar och säkerhetspunkter
Delta i samordningsmöten om arbetsmiljö, tids- och riskhantering
Drifttagning och överlämnande
Genomföra ibruktagandebesiktning med eller utan projektering
Säkerställa att anläggning och installationer uppfyller kontraktskrav
Sammanställa och leverera förvaltningsdata enligt leveransplan
Utföra trafiksäkerhetsgranskning och hantera kvarvarande restpunkter
Krav (OBS, obligatoriska)
Generella krav på efterfrågad/e kompetenser:
a. Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
b. B-körkort.
Entreprenadsakkunnig järnväg
1. Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion såsom produktionsledare, arbetsledare, platschef, byggplatsuppföljare eller motsvarande) inom järnväg. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
2. Kunskap om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Produktionssakkunnig (Område: Mark och geoteknik, El låg-/högspänning järnväg, Signalteknik Järnväg)
1. Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion såsom produktionsledare, arbetsledare, platschef, byggplatsuppföljare eller motsvarande) inom det aktuella fackområdet. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
2. Kunskap om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.Publiceringsdatum2026-01-23Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
