Konsult inom Kontraktsuppföljning Mora-Garsås

Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm
2026-01-23


Vi söker konsulter som är Entreprenadsakkunnig inom järnväg samt som är Produktionssakkunnig (Område: Mark och geoteknik, El låg-/högspänning järnväg, Signalteknik Järnväg) till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag med stationeringsort Borlänge.
Tjänstens omfattning kommer att variera beroende på hur många kompetensområden konsulten kan täcka, vilket ger möjlighet att bidra i flera delar av projektet.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Trafikverket söker en eller flera konsulter som tillsammans kan säkerställa att kontraktets krav uppfylls under hela projektets genomförande. Uppdraget omfattar projektering, produktion, tekniska system, miljö, mätningsteknik, säkerhet och arbetsmiljö samt överlämnande av projektet. Konsulterna ansvarar för att kvalitetssäkra handlingar, följa upp entreprenörens arbete, delta i byggplatskontroller, besiktningar, syneförrättningar och ronder, samt dokumentera och rapportera utförda kontroller.

Arbetsuppgifter (som fördelas mellan rollerna)
Projektering

Upprätta och uppdatera kontrollprogram och kontrollplaner

Granska entreprenörens projekteringsbeskrivning och handlingar

Säkerställa att tekniska lösningar och kontraktskrav uppfylls

Dokumentera identifierade risker och avvikelser

Produktion

Kontrollera utfört arbete på byggplats mot handlingar och kontrollplaner

Medverka vid besiktningar, syneförrättningar och ronder

Bereda beslutsunderlag för ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA)

Verifiera att levererade varor, produkter och relation-/förvaltningshandlingar följer kontrakt

Rapportera byggplatskontroller till projektledning

Spårteknik, El- och Signalteknik

Bedöma ibruktagandebesiktning och säkerhetsbevisning

Mottagningskontroll av anläggningsdata och leveranser

Kontrollera entreprenadkontraktets uppfyllelse under produktion och drifttagning

Riskhantering och medverkan vid STIPA-mätningar

Miljö

Aktiv miljösäkring av projektet enligt kontrollprogram

Dokumentera miljöaspekter, valda lösningar och alternativa utformningar

Bistå beställaren vid myndighetskontakter och miljöronder

Föra logg över krav, beslut och genomförda åtgärder

Mätningsteknik

Delta i mätningstekniska möten och startmöten

Uppföljning av entreprenörens kvalitet, stickprov och provtagningar

Kontrollera slutlevererad dokumentation och geodetiskt underlag

Bidra vid arbetsberedningar och riskhantering

Säkerhet och arbetsmiljö

Utföra uppföljningsronder för arbetsmiljö, trafiksäkerhet och elsäkerhet

Delta vid entreprenörens skyddsronder och byggmöten

Kontrollera arbetsberedningar och säkerhetspunkter

Delta i samordningsmöten om arbetsmiljö, tids- och riskhantering

Drifttagning och överlämnande

Genomföra ibruktagandebesiktning med eller utan projektering

Säkerställa att anläggning och installationer uppfyller kontraktskrav

Sammanställa och leverera förvaltningsdata enligt leveransplan

Utföra trafiksäkerhetsgranskning och hantera kvarvarande restpunkter

Krav (OBS, obligatoriska)
Generella krav på efterfrågad/e kompetenser:
a. Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
b. B-körkort.

Entreprenadsakkunnig järnväg
1. Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion såsom produktionsledare, arbetsledare, platschef, byggplatsuppföljare eller motsvarande) inom järnväg. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
2. Kunskap om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.

Produktionssakkunnig (Område: Mark och geoteknik, El låg-/högspänning järnväg, Signalteknik Järnväg)
1. Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion såsom produktionsledare, arbetsledare, platschef, byggplatsuppföljare eller motsvarande) inom det aktuella fackområdet. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
2. Kunskap om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.

Publiceringsdatum
2026-01-23

Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Centio Consulting Group AB (org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Borlänge centrum (visa karta)
784 33  BORLÄNGE

Arbetsplats
Centio

