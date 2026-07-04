Konsult inom informationssäkerhet
Combitech Aktiebolag / Bibliotekariejobb / Lund Visa alla bibliotekariejobb i Lund
2026-07-04
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Vill du vara med och stärka Sveriges försvar inom informationssäkerhet? Just nu söker vi konsulter inom IT- och informationssäkerhet till Combitech. Vi expanderar och behöver därför bli fler kollegor inom området informationssäkerhet där vårt arbete bidrar till ett tryggare samhälle. Vill du hjälpa oss med detta genom att arbeta med medvetenhet, metoder och tekniker för hur information hanteras på ett säkert sätt?
Vad vi erbjuder
Vi kan erbjuda plats i ett prestigelöst team på ca 20 konsulter vars specialistområde är informationssäkerhet i militära plattformar. Vi arbetar både nationellt och internationellt. Vi erbjuder en tillsvidaretjänst hos en stabil arbetsgivare som är en del av Saabkoncernen. Vi ger dig fast månadslön och bra personalförmåner. För oss är våra medarbetares kompetens jätteviktig och vi erbjuder möjlighet till vidareutveckling.
Placeringsort Lund, Växjö eller Stockholm, men för rätt kandidat kan även andra orter vara intressanta.
Vad rollen innebär
Vi är en enhet som stöttar FMV, Försvarsmakten och försvarsindustrin med informationssäkerhet inom till exempel ytfartyg, ubåtar, flygplan, kommunikations- och vapensystem. Vi jobbar i faser, såsom nyanskaffning och vidmakthållande, och mycket av arbetet görs genom att kravställa, evaluera och analysera.
Hos oss blir du del av teamet där du får möjlighet att ta ansvar och utvecklas inom området. Annonsen gäller två tjänster hos oss.
Då tjänsten omfattas av försvarssekretess krävs en godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.
Vad vi söker
Vi tror att du har minst 2 års erfarenhet av att jobba inom informationssäkerhet, helst inom militära tillämpningar men inget krav. Du har en god förståelse för hur teknik tillsammans med strategi hjälper våra kunder att uppnå kravställd säkerhet. Du är strukturerad och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är en social person som har lätt för att skapa goda relationer med personer i din omgivning och förstår vikten av en bra kundrelation.
Urval sker efter sista ansökningsdatum pgs semester. Vi ser fram emot din ansökan.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson/Rekryterande chef: mattias.blaman@combitech.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Skyddsgatan 7 (visa karta
)
224 84 LUND Arbetsplats
Combitech Jobbnummer
9992589