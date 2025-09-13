Konsult inom ekonomi & rådgivning
2025-09-13
Är du en nyutexaminerad ekonom eller erfaren och är redo att ta nästa i karriären? OWL, den kloka och moderna ekonomi- och rådgivningsbyrån i Östersund, söker nu konsulter för att stärka vårt växande team.
På OWL arbetar vi med utmanande kunduppdrag på regional, nationell och internationell nivå. Våra kunder är allt från entreprenörsledda bolag till större företag. Vi är specialiserade på effektiva, digitala och automatiserade processer, och lägger stor vikt vid värdeskapande analys, uppföljning och rådgivning. I tillägg till kvalificerade ekonomi- och CFO-tjänster har vi spetskompetens inom finansiell due diligence och börsförberedelser.
Vi håller till i en ljus och rymlig timmerstuga med ski in ski out-läge i en skogsglänta nära Östersunds skidstadion. Vårt naturnära läge ger fantastiska möjligheter att kombinera arbetsdagen med rörelse och frisk luft. I dagsläget är vi ett team på 16 hängivna medarbetare som ser varje dag som en möjlighet att växa och inspireras tillsammans. Vi är under tillväxt och söker nu fler kloka kollegor!
Vill du arbeta i framtidens ekonomikonsultroll?
Tycker du att kombinationen ekonomi, digitalisering och automatisering låter spännande och vill ha en bred och varierande roll, där du dagligen får utveckla dina kunskaper inom redovisning & affärsrådgivning, samt arbeta i nära samarbete med dina kollegor och med väldigt spännande kundbolag - Då vill vi gärna höra ifrån dig!
Mer om rollen
Din roll är att hjälpa våra kunder att effektivisera processer, bistå med controllertjänster, finansiell due diligence, månadsrapportering, årsbokslut, deklarationer, skatter samt affärsrådgivning. Du arbetar dagligen i nära samarbete med dina kollegor och våra kunder. Vi arbetar helt papperslöst och håller oss uppdaterade om de senaste digitala verktygen för att optimera och effektivisera ekonomifunktionen.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är nyutexaminerad inom ekonomi eller har arbetat några år efter examen och som är redo att ta nästa steg i karriären. Vi värdesätter din nyfikenhet, lyhördhet, sociala förmåga, proaktivitet och engagemang i ditt arbete. Det viktigaste för oss är att hitta rätt person som delar vår vision och som vill vara med och bygga vår byrå vidare.
Varför välja OWL?
Vi erbjuder utvecklande uppdrag, en stimulerande miljö och balans i livet. Vi verkar i en modern och föränderlig miljö, där du snabbt får möjligheten att utvecklas vidare i din karriär. Vi arbetar team- och processbaserat för att optimera våra kundleveranser och säkerställa en hållbar arbetsbelastning över tid. För oss är inte debiteringsgrad det allra viktigaste, utan hur nöjda våra kunder är. Vi tycker om att arbeta sida vid sida och ser därför vårt kontor "Holken" som vår givna arbetsplats när vi inte är ute hos våra kunder.
Ser du dig själv trivas i denna miljö kan vi erbjuda dig en arbetsplats full av engagerade kollegor, som alltid har riktigt roligt, utvecklas, kämpar och firar tillsammans!!
Arbetsplats och omfattning
Arbetsplats: Kontoret i Östersund
Arbetstid: Vardagar, dagtid
Omfattning: Tjänstens omfattning kan anpassas efter ditt önskemål, 50-100%.Så ansöker du
Ansök med CV och personligt brev via vår hemsida så snart som möjligt - vi gör ett löpande urval.
Frågor? Hör av dig till Emilia Riekkola på hr@owl.se
eller ring 073-070 81 85
Sugen på att vara med på vår tillväxtresa? Ansök nu och bli en del av OWL! Så ansöker du
