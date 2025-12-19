Konsult inom arkitektur, mjukvara, cloud eller cybersäkerhet
Enheten för Kritiska System på Combitech i Göteborg fokuserar främst på teamarbete och leveranser inom företaget. Hos oss ingår du i ett dynamiskt team som ansvarar för leverans, planering och problemlösning gentemot våra kunder.
Ett av våra interna team står inför en mycket spännande utvecklingsfas där vi ska skapa en helt ny kommunikationsplattform från grunden inom försvars- och säkerhetssektorn. Du får här möjlighet att påverka arkitektur, teknikval och lösningar från början, tillsammans med ett erfaret och engagerat team.
VAD VI ERBJUDER
Vi älskar att utvecklas tillsammans! Här är några exempel:
* Teknikkvällar! En återkommande AfterWork där vi dricker något gott och lär oss teknik och kodar. Tidigare har vi utvecklat väderstation med Arduino, och nu utvecklar vi ett webgränssnitt till denna, och i framtiden så kanske det blir en AI Robot.
* Bokklubb! Där vi läser inspirerande böcker som vi diskuterar i grupp.
* Ledarskapsnätverket! Där vi samlas och utvecklar våra kompetenser inom ledarskap.
* Kursveckan! Där du får möjlighet två gånger om året att utveckla dig inom ett flertal valbara ämnen på bland annat Hotell Tylösand.
* Individuell utvecklingsplan! 40 timmar per år som du kan lägga på din egen utvecklingsplan.
Vi erbjuder en arbetsplats där du kommer att känna gemenskap, där alla känner varandra. Oavsett var våra konsulter är baserade, försöker vi alltid träffas på kontoret på Lindholmen på måndagar eller fredagar för gemensam lunch.
En stor fördel med vår teamverksamhet är att du aldrig behöver fastna i ett team, teknikområde eller domän. Du har möjlighet att byta mellan team och tekniker.
VAD ROLLEN INNEBÄR
Vårt arbete omfattar både mjukvaru- och systemutveckling och i denna roll får du möjlighet att arbeta med spännande områden som cybersäkerhet, cloud-native lösningar, kommunikationsteknik, AI/ML och systemarkitektur. Du kommer att verka i en miljö med Linux och Kubernetes, och använda verktyg och språk som Java, Python, Bitbucket, Jira samt olika DevSecOps-plattformar. Eftersom plattformen är under utveckling får du stort inflytande över teknik och arkitektur, med möjlighet att sätta riktningen för en lösning som kommer att användas i samhällskritiska miljöer. Här har du chansen att bidra till något långsiktigt, viktigt och riktigt roligt.
Teamet utgår från Göteborg, men vissa tjänsteresor inom Sverige kan förekomma.
På Combitech satsar vi på våra medarbetare, som är kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Vi gör detta genom att satsa på din kompetensutveckling, underlätta för dig att kombinera arbete med vardagen och erbjuda andra förmåner, såsom generöst friskvårdsbidrag, flextid, arbetstidsförkortning (ATK) och rabatter på exempelvis matkassar, biobiljetter, semesteranläggningar och mycket mer.
Vi söker nu flera nya kollegor med bred erfarenhet inom mjukvaru- och systemutveckling. I våra team kommer du att få arbeta med allt från applikationsutveckling och systemnära programmering till skriptning, testning, drivrutinsutveckling och OS-konfiguration - beroende på din profil och vad du brinner för.
Du blir en del av ett team som ansvarar för hela eller delar av avancerade system och plattformar. Arbetet är varierat, utvecklande och ofta tvärfunktionellt, med nära samarbete med andra utvecklare, arkitekter och domänexperter. För flera av våra roller kommer du dessutom att vara med och forma nya lösningar från grunden, med moderna cloud-native arbetssätt och fokus på robusthet, säkerhet och långsiktig skalbarhet.
Om du känner igen dig i något av detta - eller är nyfiken på att lära dig mer - då vill vi gärna träffa dig.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter julledigheten. Vi ser fram emot din ansökan!
VAD VI SÖKER
För att trivas och utvecklas i rollen söker vi dig som motiveras av att lösa problem tillsammans med andra. Du uppskattar att arbeta i team och vi tror att du har en analytisk förmåga och en känsla för kvalitet. Vi söker dig med bred kompetens och en vilja att lära dig nya saker.
Vi ser att du har en akademisk examen inom Data, Elektro, Mekatronik, Systemvetenskap eller motsvarande. Eftersom vi arbetar med både mjukvaru- och systemutveckling letar vi efter engagerade och kompetenta utvecklare med erfarenhet inom områden som cybersäkerhet, cloud native, kommunikationsteknik, AI/ML och systemarkitektur. Vår arbetsmiljö består av Linux och Kubernetes, och vi använder verktyg och språk som Java, Python, Bitbucket, Jira samt olika DevSecOps-plattformar.
Vad händer om du saknar någon av kompetenserna vi eftersöker? Oroa dig inte, vi uppskattar din ansökan ändå! Vi söker efter dedikerade medarbetare och värderar inte enbart tidigare erfarenheter. Vi vill bygga en stark grupp med en mängd olika talanger där vi utnyttjar varandras styrkor och växer tillsammans.
Vi ser fram emot att träffa dig och dela mer om våra team och vad de utvecklar och gör.
Kontaktperson: Johanna Borg, rekryterande chef, johanna.borg (@) combitech.com
