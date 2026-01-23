Konsult: Enterprise- och Applikationsarkitet 50 %
2026-01-23
Vi söker för kunds räkning en erfaren Enterprise- och applikationsarkitekt i Stockholm med fokus på helhet och systemsamband.
I detta uppdrag kliver du in i en central arkitektroll där du arbetar på övergripande nivå med att förstå, analysera och vidareutveckla ett omfattande applikations- och systemlandskap. Fokus ligger på helhet, struktur och framdrift snarare än operativ utveckling. Uppdraget passar dig som är generalist, trygg på enterprise-nivå och van att driva arkitekturfrågor framåt i samverkan med både verksamhet och IT.Uppdraget startar snarast och pågår initialt i tre månader med möjlighet till förlängning. Omfattningen är 50 %.
Vi erbjuder dig
Ett strategiskt arkitektuppdrag med tydligt mandat
Möjlighet att påverka långsiktiga arkitekturella vägval
Arbete i en komplex och samhällsnära verksamhet
Samarbete med seniora intressenter inom både IT och verksamhet
Hybridarbete med hög grad av flexibilitet
Det här gör du hos oss
Analyserar och dokumenterar applikations- och systemsamband på enterprise-nivå
Utvärderar befintliga applikationer, beroenden och arkitekturprinciper
Tar fram beslutsunderlag, målarkitekturer och rekommendationer
Säkerställer helhetsperspektiv mellan verksamhet, system och teknik
Driver arkitekturfrågor framåt i forum och dialoger
Samverkar med interna team och externa leverantörer i arkitekturfrågor
Ditt team och arbetsplats
Du arbetar nära verksamhet, IT-ledning och andra arkitekter i ett uppdrag där arkitektur används som verktyg för styrning och utveckling. Uppdraget genomförs i en miljö med outsourcad IT och flera parallella system och leverantörer. Placering i Stockholmsområdet med möjlighet till distansarbete.
Mer om dig
Flera års erfarenhet av arkitektroller inom IT, exempelvis enterprise-, applikations- eller verksamhetsarkitektur
Dokumenterad förmåga att förstå, analysera och beskriva komplexa systemsamband på övergripande nivå
Erfarenhet av att utvärdera applikationslandskap, beroenden och arkitekturella konsekvenser
Vana att arbeta strategiskt, skapa struktur och driva arkitekturfrågor framåt
Mycket god kommunikativ förmåga samt stor vana att samverka med och hantera olika intressenter
Så här får vi kontakt
Detta är ett konsultuppdrag där du antingen blir anställd av oss på Ada Digital eller anlitas som underkonsult, beroende på vilken lösning som passar dig bäst. I tillsättningen strävar vi efter att ge dig en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Och vi vill veta mer om dig och din potential! För att ansöka behöver du inte bifoga några dokument. Skriv istället en kort motivering och bifoga din LinkedIn-profil. Urval kommer sker löpande och uppdraget kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
