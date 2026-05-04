Konsult - Utveckling av digital plattform (Teknisk handbok)
Om uppdraget
Helsingborgs stad söker en konsult för analys, utveckling och implementering av en framtida lösning för Teknisk handbok. Handboken används vid beslut, planering, projektering, byggande samt drift och underhåll av allmän platsmark.
Nuvarande lösning (WordPress) upplevs som svår att navigera, med bristande sökbarhet och struktur. Uppdraget syftar till att ta fram en mer användarvänlig, strukturerad och kvalitetssäkrad lösning.
Syfte
Den nya lösningen ska:
Göra det enklare att hitta relevant information
Presentera regler och riktlinjer pedagogiskt
Säkerställa långsiktig förvaltning
Möjliggöra förbättrad sökbarhet via AI/automatisering
Uppdragsbeskrivning
Konsulten ska:
Genomföra förstudie och analys
Analysera användarbehov och informationsstruktur
Utvärdera befintlig plattform (vidareutveckling eller ny lösning)
Föreslå och implementera AI-/automationslösning
Säkerställa långsiktig förvaltning och enkel uppdatering
Leverera färdig teknisk lösningPubliceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
Erfarenhet av digitala plattformar och informationsstruktur
Erfarenhet från offentlig sektor
Kompetens inom UX/tjänstedesign
God kommunikativ förmåga
Goda kunskaper i svenska
Kompetensnivå 2-3
Arbetstider: Heltid
Uppdragsstart: Vecka 24-25 (8-21 juni 2026)
Uppdragstid: Upp till 6 månader från uppdragsstart
Möjlighet till förlängning med ytterligare 3 månader
Valora Bemanning är ett bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård som samarbetar med verksamheter över hela Sverige.
Är du intresserad av uppdraget? Skicka in din ansökan eller kontakta Valora Bemanning för mer information.
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
E-post: Yasmin@valorabemanning.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Informationsarkitekt".
