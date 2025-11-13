Konsult - Hårdvarutekniker 50% i Stockholm
Tillgänglig för en teknisk supportroll norr om Stockholm? Här får du skapa struktur, hantera hårdvara och hantera hårdvara?
Ett omväxlande deltidsuppdrag där du får skapa ordning och struktur i en teknisk miljö. Du får möjlighet att påverka och sätta nya rutiner och bidra till effektivare arbetsflöden från dag ett.Detta är ett konsultuppdrag på 50% där du är anställd hos oss på Ada Digital och hyrs ut som konsult till vår kund, med start så fort som möjligt.
Vi erbjuder dig
• Ett deltidsuppdrag där du får ta ansvar och skapa struktur i en teknisk miljö
• Möjlighet att vara med och sätta nya rutiner och processer från grunden
• Variation i arbetsuppgifterna, från inventering till enklare deployment
• En självständig roll där kommunikation och ordning är i fokus
Det här gör du hos oss
• Skapar och uppdaterar inventarier av IT-utrustning
• Kontrollerar status på hårdvarukomponenter
• Kommunicerar och samordnar med leverantörer
• Ser över, förbättrar och sätter processer för hantering av hårdvara
• Hanterar enklare deployment av exempelvis datorer och skrivare
Ditt team och arbetsplats
Uppdraget är på deltid, 50 %, med möjlighet till förlängning. Du har en stödjande roll och fungerar som en viktig länk i det interna IT-arbetet, där du har kontakt med både interna parter och externa leverantörer. Placeringen är i norra Stockholm.
Mer om dig
Du är i början av din karriär och har ett intresse för IT och teknik, särskilt kopplat till hårdvara. Du behöver inte vara tekniskt specialist, men har en god förståelse för hårdvarurelaterade uppgifter och är nyfiken på att lära dig mer. Som person är du kommunikativ, strukturerad och noggrann. Du tar egna initiativ, arbetar självständigt och trivs med att skapa ordning och effektivitet. Har du tidigare erfarenhet av att samordna med leverantörer är det meriterande.
Så här får vi kontakt
Detta är ett konsultuppdrag där du antingen blir anställd av oss på Ada Digital eller anlitas som underkonsult, beroende på vilken lösning som passar dig bäst. I tillsättningen strävar vi efter att ge dig en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Och vi vill veta mer om dig och din potential! För att ansöka behöver du inte bifoga några dokument. Skriv istället en kort motivering och bifoga din LinkedIn-profil. Urval kommer sker löpande och uppdraget kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Ersättning
