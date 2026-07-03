Konsulent 100%
Efs I Västerbotten / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Lycksele Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Lycksele
2026-07-03
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Efs I Västerbotten i Lycksele
, Bjurholm
, Skellefteå
, Umeå
, Nordmaling
eller i hela Sverige
Norrängskyrkan är en levande och varm samarbetskyrka mellan EFS och Lycksele församling, mitt i hjärtat av ett bostadsområde – nära skola, förskola och äldreboende. Här möts människor i alla åldrar och verksamheten präglas av engagemang genom körsång, barn- och familjeaktiviteter.
Nu söker vi dig som vill vara en del vårat arbete. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där anställda och ideella tillsammans bygger en inkluderande och hoppfull gemenskap. Om du bär på en längtan att bidra, växa och dela tro och liv med andra – då är detta platsen för dig!
Arbetsuppgifter:
• Tillsammans med dina kollegor blir du en viktig del i att utveckla och leda församlingens körverksamhet. Du arbetar med barn- och ungdomskörerna Soul Kids och Soul Children, samt med Soul Church-gudstjänster. Inom körverksamheten ingår att hålla andakter, planera och leda gudstjänster samt organisera en årlig körresa.
• Du är med och driver arbetet inom Skolkyrkan, ung ledarutbildning, ungdomsgudstjänster och konfirmandverksamhet – med fokus på att skapa trygga, engagerande och meningsfulla mötesplatser för unga.
• Du ansvarar för att utveckla verksamhet för åldersgruppen 25–55 år. Det kan handla om samtalskvällar, spelkvällar, "Vardagsmiddag", afterwork och annan lågtröskelverksamhet som skapar gemenskap i vardagen. Detta innebär kvällsarbete cirka en gång i veckan.
• I tjänsten ingår även uppdrag inom EFS Västerbotten motsvarande upp till 20 %, där du exempelvis kan få rollen som lägerledare på konfirmandläger.
• I tjänsten ingår även administrativa och tekniska uppgifter, såsom ansvar för bokningar av kyrkans lokaler samt för ljudanläggningen etc.
Dina kontaktytor inom tjänsten är varierande och du arbetar mot människor i alla åldrar. Du kommer arbeta mot Lycksele EFS-förening och med ideella medarbetare.
Vi söker dig som har...
● Utbildning/arbetslivserfarenhet som bedöms relevant för de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten, exempelvis som församlingspedagog, fritidspedagog etc.
● En förmåga till att arbeta självgående såväl som i grupp. Du har initiativrikedom, arbetar strukturerat och har goda kommunikationskunskaper.
● En naturlig förmåga att leda och motivera ideella medarbetare.
● B-körkort.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi förväntar oss att du har en personlig kristen tro och är medlem i Svenska Kyrkan. Kännedom om EFS är en merit. Övernattningar och helgarbete kommer att förekomma inom tjänsten.
Övrig anställningsinformation:
Anställningsform: Tillsvidareanställning, med provanställning på 6 månader.
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tjänstegrad: 100%
Tillträde: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse
Ansök senast: 30 september 2026.
Skicka in din ansökan till info@efsvasterbotten.se
. Vi börjar gå igenom ansökningarna i augusti eller efter ansökningsperioden gått ut. Utdrag ur belastningsregistret kommer begäras innan anställning.
För anställningen gäller avtalet mellan Arbetsgivaralliansen och Vision Ekumeniska, med EFS Västerbotten som arbetsgivare.
Upplysningar om tjänsten lämnas av:
• Elin Persson (personalstrateg EFS Västerbotten) elin.persson@efsvasterbotten.se
• Katarina Bergqvist (kyrkomusiker i Norrängskyrkan) 070-286 68 09
• Gunilla Jonsson (ordförande i EFS-föreningen i Norrängskyrkan) 070-251 96 88
• Evelina Lundqvist (facklig representant) evelina.lundqvist@svenskakyrkan.se
0910-78 79 72
Mer information om Norrängskyrkan och om arbetsgivaren EFS Västerbotten hittar du på www.svenskakyrkan.se/lycksele/norrangskyrkan
och www.efsvasterbotten.se.
EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på den personliga tron på Jesus Kristus, mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. EFS Västerbotten är en distriktsorganisation för samordning och stöd för EFS missionsföreningar i Västerbotten. Distriktskansliet ligger placerat centralt i Umeå men arbetet gäller i hela Västerbotten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Skicka in din ansökan till vår mejladress nedan
E-post: info@efsvasterbotten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Efs I Västerbotten
Länsmansvägen 1 (visa karta
)
921 41 LYCKSELE Arbetsplats
Norrängskyrkan Jobbnummer
9990416