Konsttekniker för offentlig konst till Konstenheten
2026-01-23
Vill du bidra till att örebroarna får trevliga möten med konst i de offentliga miljöerna? Vi på Konstenheten söker en konsttekniker till vårt teknikerteam. Hos oss får du ett varierande jobb i en kreativ miljö med härliga kollegor! Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Runt om i Örebro finns en stor samling på 9000 konstverk som återfinns utomhus, i offentliga lokaler och lagringsutrymmen. Konstverken behöver underhåll och här kommer du som tekniker in i bilden! Våra konstverk består av många olika material och tekniker vilket leder till variation i arbetet, men ställer även krav på din förmåga att hantera bredden. Arbetet innebär även byggteknik, förankring, hållbarhetstänk och kostnadseffektivitet. Du kommer att ingå i Konstenhetens teknikerteam där ni minst är tre personer på plats under sommaren. Ditt huvudfokus kommer vara den permanenta offentliga konsten men tillsammans stöttar ni enhetens olika uppdrag vid behov, till exempel vid genomförandet av OpenArts utställning.
Exempel på arbetsuppgifter:
• utföra och rapportera uppdrag utifrån planering från teamet för offentlig konst och OpenArt
• transportera konst
• utföra konstinstallationer och byggprojekt
• utföra underhåll, renhållning, reparationer, drift och service av konst samt verksamhetens lokaler
• inköp, beställning och uppföljning av varor och tjänster
• inventera, felsöka och uppdatera konstverkens underhållsplaner.
• genomföra riskanalys och besiktning för en god arbetsmiljö, trygga miljöer och konsthantering
• enskilt och teamarbete, samt ev uppdrag att arbetsleda tillfällig personal
Om arbetsplatsen
Konstenheten har det övergripande ansvaret för Örebro Kommuns konstuppdrag genom att ställa ut samtidskonst på Örebro konsthall, vartannat år visa samtidskonst i det offentliga rummet genom OpenArt biennal och förvalta den kommunala konstsamlingen. Vi projektleder också nya konstnärliga gestaltningar i hela kommunen genom enprocentregeln. Konstenheten arbetar inom verksamhetsområdet Natur- och kulturliv på uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen. Som tekniker för offentlig konst arbetar du med utgångspunkt från Örebro konsthall i Kulturkvarteret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Du som söker rollen som konsttekniker har ett stort och genuint intresse av konst och att lösa problem. Du är en prestigelös, ansvarsfull och initiativrik underhållstekniker med gedigen kompetens inom samtidskonst och utställningsproduktion. Du har lätt att samarbeta och en god förmåga att snabbt växla mellan olika typer av ärenden och uppgifter. För att lyckas i rollen är du en kreativ teamspelare, som genom lyhördhet och ett lösningsfokuserat arbete, har förmågan att självständigt ro projekt i land. Du arbetar effektivt och bidrar med god gemenskap in i teamet utifrån OpenArts värdegrund. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska, både tal och skrift, för att kommunicera med kollegor och andra, samt dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• eftergymnasial utbildning inom relevant område exempelvis konst-/hantverksutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet eller motsvarande inom underhåll, reparation och produktion av konstverk
• vana av att använda bygg- och hantverksmaskiner
• god materialkunskap i konstnärliga material med fokus på trä, sten och metaller
• god erfarenhet av att hantera konstföremål eller motsvarande
• B-körkort manuell växellåda
• erfarenhet av att använda Microsoft Office program
Meriterande:
• erfarenhet av konstnärligt arbete
• god lokalkännedom i Örebro kommun
• andra körkort utöver B (exempelvis lastbil)
• god svetskompetens (främst i brons)
• relevanta utbildningar exempelvis: skyliftkort, truckkort, fallskyddsutbildning, höghöjdsutbildning, behörighet ställningsbyggande, heta arbetenTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: Särskild visstidsanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 2 mars - tom 31 augusti
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds anställning kommer kontroll av belastningsregister att ske.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 8 februari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
