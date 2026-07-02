Konstruktörer till Kraftsystem
Norconsult Sverige AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-07-02
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Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vår vardag. Vi söker nu erfarna konstruktörer som vill vara med och möjliggöra Sveriges energiomställning.
Inom affärsenheten Kraftsystem arbetar vi bland annat med projektering och detaljkonstruktion av ledningar och stationer inom region- och transmissionsnätet.
Projekten vi arbetar i genomförs som teambaserade konsultuppdrag med en blandning av juniora och seniora experter. Som anställd i Norconsult Sverige kommer du främst arbeta i projekt på den svenska marknaden men du är även positiv till att delta i projekt på andra marknader. Huvuddelen av våra projekt handlar om att bygga ut och bygga om elnäten för att kunna möjliggöra ett fossilfritt energisystem med sol, vind och vattenkraft.
Vår specialistkompetens är inom projektering och konstruktion av kraftledningar och ställverk på spänningsnivåer om 130-400 kV. Vi utför detaljkonstruktioner av ställverk och kraftledningsstolpar, kontroller under byggnation och besiktningar av anläggningar inom region- och transmissionsnätet.Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet som konstruktör inom stål och grundläggning, exempelvis inom elkraft, infrastruktur eller bygg. Du har dokumenterad erfarenhet av konstruktion inom elnät, samhällsbyggnad eller närliggande tekniska områden, och vill bidra med din kompetens i projekt som stödjer energiomställningen.
Du har ett genuint intresse för konstruktion och teknikutveckling och trivs i en roll där du får kombinera teknisk problemlösning med samarbete i projektteam. Eftersom vi är branschledande inom modellbaserade leveranser ser vi gärna att du har erfarenhet av BIM och digitala arbetssätt. Erfarenhet av projektering av anläggningar inom region- och transmissionsnätet, AMA, programmering eller utveckling av arbetsprocesser är meriterande.
Som person är du kommunikativ (även på engelska), prestigelös och har ett starkt samarbetsfokus. Du är lösningsfokuserad och uppskattar den frihet och det ansvar som du kommer att få.
Vi söker dig som har:
Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom exempelvis elkraft, samhällsbyggnad eller bygg, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet från programvarorna Inventor, Revit, Tekla
Minst 5 års relevant erfarenhet
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Stationeringsort är flexibelt, men vi ser med fördel att du är stationerad i Stockholm, Västerås Göteborg, Trollhättan, Sundsvall eller Östersund.
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 7200 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Bekanta dig med dina blivande ledare:
Caroline Hermansson
Rolf Johansson
Välkommen med din ansökan!
Till oss söker du med CV och en motivationstext. Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
Urvalsfasen startar vecka 33.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norconsult Sverige AB
(org.nr 556405-3964), http://www.norconsult.se/
Fleminggatan 7 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm - Fleminggatan Kontakt
Contact
Caroline Hermansson Caroline.Hermansson@norconsult.com 790060889 Jobbnummer
9990288