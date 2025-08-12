Konstruktörer Och Produktutvecklare
Hyrpersonal Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-08-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hyrpersonal Sverige AB i Stockholm
, Södertälje
, Linköping
, Ludvika
, Falun
eller i hela Sverige
Hyrpersonal Sverige söker Konstruktörer och Produktutvecklingsingenjörer i Stockholm
Vi söker nu fler duktiga konstruktörer och produktutvecklingsingenjörer till Mechanical Engineering-teamet i Stockholm.
Som anställd hos Hyrpersonal Sverige får du möjlighet att utveckla både dina tekniska kunskaper samt driva din egen utveckling och affär. Du kommer att vara en del av en innovativ och entreprenöriell organisation där fokus ligger på kontinuerlig utveckling och möjligheten att ta fullt ansvar för din egen karriär.Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
* Produktutvecklingsarbete
* CAD-design
* Kravställning
* Projektledning
* Dokumentation
* Testning
* Kund- och leverantörsinteraktion
Som anställd på Hyrpersonal Sverige har du möjlighet att själv påverka vilka typer av projekt du arbetar med samt välja vilken kompetensutveckling du vill investera i. Du har möjlighet att styra din karriär och personliga utveckling.
Vi förväntar oss av dig:
* Utbildning som högskole- eller civilingenjör
* Tidigare erfarenhet inom produktutveckling eller konstruktion
* Personligt engagemang och driv
* Förmåga att arbeta i en dynamisk miljö
* God samarbetsförmåga
Denna roll ger dig möjligheten att samarbeta med kollegor inom olika discipliner och skärpa både dina tekniska färdigheter och din sociala kompetens. Om du brinner för att förbättra och effektivisera produkter och komponenter, är detta en utmärkt möjlighet för dig att växa och utvecklas inom ditt område.
Just nu söker vi attraktiva erfarna konstruktörer och produktutvecklare till Stockholm
Att arbeta som konsult på Hyrpersonal Sverige
Fördelarna med konsulter är att man ofta tar in en något överkvalificerad konsult som har lång erfarenhet och kompetens från liknande uppdrag och som snabbt kan sätta sig in i rollen och ta ansvar från start. Vi på Hyrpersonal Sverige har över 20 års erfarenhet av att hitta rätt match av konsult utifrån kundens specifika behov. Vi gör vårt hantverk med kvalité i en effektiv process och förstår det enorma värdet av att matcha rätt uppdrag med rätt person. Vi levererar stabilitet, spetskompetens och nya perspektiv.
Samtliga uppdrag är i detta stadie strikt konfidentiellt men går du vidare i steg två, meddelas du om våra kund/kunder som passar din erfarenhet.KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil)
Tillgång till:
• Personbil Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyrpersonal Sverige
, http://www.hyrpersonalsverige.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hyrpersonal Sverige AB Kontakt
VD, Senior Recruitment Specialist
Sandra Johansson sandra.johansson@hyrpersonal.net 010-555 86 16 Jobbnummer
9453737