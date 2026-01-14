Konstruktör till Zander & Ingeström
Om tjänsten
Vi söker en konstruktör till vår kund Zander & Ingeström, en ledande aktör inom pump- och värmeteknik. I denna roll kommer du att ingå i ett team på tio personer, specialiserade på design och utveckling av pannor. Teamets arbete bidrar direkt till att minska CO2-utsläpp genom effektivare energilösningar, en viktig del av Zander & Ingeströms engagemang för en hållbar framtid.
Sedan 1898 har Zander & Ingeström varit en pålitlig partner i att förbättra industriella processer världen över. Genom kvalificerad rådgivning, hög teknisk kompetens och innovativa lösningar bidrar de till allt från säkra läkemedel och rent vatten till effektiv energi- och ångförsörjning för industrier.
I denna roll blir du del av ett stabilt, lönsamt och växande bolag som har roligt tillsammans och hjärtat på rätt ställe. Du kommer vara involverad brett i projekten och få stort inflytande att bidra med din kompetens samtidigt som du lär av dina erfarna kollegor. Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Detta är en bred konstruktörsroll där du tillsammans med ditt team som jobbar med pannor tillsammans kommer arbeta för bästa möjliga lösning mot kund, men rent konkret kommer ditt arbete bland annat att innefatta:
Utveckling och anpassning i Inventor av konstruktioner för pannor inom fjärrvärme och industrin.
Nära samarbete med produktchefen för att omvandla prototyper till funktionella lösningar.
Bidrag till standardisering av samt förbättring av produkter.
Ta fram underlag till försäljningsteamet i offertfasen.
Delta i kundprojekt och driva konstruktionsdelprojekt samt rapportera till huvudprojektledare
Vi söker en person som:
Har erfarenhet inom rörkonstruktion, företrädesvis inom industriell miljö.
Är kommunikativ, initiativtagande och trivs i en öppen arbetsmiljö.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Täby
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.
Om Zander & Ingeström
Zander & Ingeström är en ledande aktör inom värmeteknik och processlösningar och levererar avancerade system för industriella applikationer världen över. Här värdesätts innovation, teknisk expertis och en företagskultur där samarbete och utveckling står i centrum.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
