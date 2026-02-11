Konstruktör till Växande Ingenjörsbolag
2026-02-11
Är du en engagerad och nyfiken ingenjör som vill utvecklas inom konstruktion? Vår kund söker nu en konstruktör till sitt växande team - en chans att bli en del av en innovativ och varm organisation där teknik, samarbete och trivsel står i centrum.
OM TJÄNSTEN:
Som Junior Konstruktör får du vara med och ta fram och utveckla tekniska lösningar för olika typer av produkter, system och anläggningar inom industrin. Du arbetar i nära samarbete med erfarna kollegor som ger stöd, handledning och möjlighet att växa in i rollen.Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Delta i design- och konstruktionsarbete för mekaniska produkter och system
Skapa ritningar, modeller och teknisk dokumentation
Göra enklare beräkningar och analyser som stöd i konstruktionsarbetet
Medverka i tekniska utvärderingar och problemlösning
Arbeta nära kollegor och kunder för att bidra med idéer och utveckla smarta, hållbara lösningar
VI SÖKER DIG SOM: Har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis maskinteknik eller liknande
Har erfarenhet av rör- och anläggningsprojektering, gärna inom energi, industri eller VA
Har goda kunskaper i CAD-verktyg
Har god förståelse för hållfasthetslära och gärna erfarenhet av finita elementanalys
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Stor vikt kommer att läggas vid personligheten och vi tror att du som söker är en positiv och öppen person som gillar att samarbeta, lära dig nytt och bidra till en god stämning. Hos vår kund är det viktigt att man är ärlig, hjälpsam och genuint intresserad av sitt arbete - här råder en kultur där man lyfter varandra och delar kunskap.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är en rekrytering vilket innebär att du kommer bli anställd direkt hos kunden och Friday sköter enbart rekryteringsprocessen.
ÖVRIG INFO: Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Johanna Nilsson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
