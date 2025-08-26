Konstruktör till Vattenbyggnad i Örebro
2025-08-26
Här välkomnas du till ett familjärt bolag där du får växa och bidra till utvecklingen av konstruktionsarbetet. Välkommen med ansökan!
OM TJÄNSTEN
Nu utökar Vattenbyggnad teamet med en erfaren konstruktör. Vi söker nu dig vars hjärta klappar lite extra för just CAD och konstruktion. På Vattenbyggnad ges du en roll med möjlighet att planera och lägga upp ditt eget arbete. Dessutom kommer du erbjudas stora möjligheter att påverka bolagets arbetssätt kring CAD och konstruktion, då du kommer att ansvara för att upprätta mallar och strukturer inom detta område. Denna roll ger dig med det sagt möjlighet att påverka och vidareutveckla konstruktionsarbetet på bolaget, där du får sätta din prägel på arbetssätt och processer.
Hos Vattenbyggnad välkomnas du till en familjär och öppen arbetsplats. Här är arbetsklimatet prestigelöst och beslutsvägarna korta. Bolaget grundades år 2020 med huvudkontor i Örebro, de har sedan dess vuxit till ett 30-tal anställda med kontor i Örebro, Karlstad och Lindesberg. Eftersom det är en liten och sammansvetsad arbetsplats arbetar man ibland över gränserna. Detta innebär en stor möjlighet för dig att utvecklas även utanför ditt kompetensområde, utifrån vad som intresserar dig.
Du erbjuds
• En roll med mycket frihet under ansvar
• En arbetsplats med familjär anda och stora karriärmöjligheter
• En möjlighet att till viss del forma din egen roll och inflytande på bolaget
Dina arbetsuppgifter
• Handlägga ärenden som ritningstekniker i programvaror såsom Revit, Tekla, AutoCAD eller liknande
• Genomföra konstruktionsberäkningar avseende stål-, betong- och träkonstruktioner
• Upprätta konstruktionshandlingar avseende betong, armering, stål och trä i vattenbyggnadsprojekt
• Medverka till kompetensutveckling och kompetensspridning inom teamet och företaget
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av CAD-konstruktion inom bro, vatten eller väg
• Besitter mycket goda kunskaper i Revit, Tekla, Autocad eller någon annan angränsande programvara. Denna kunskap ska representera minst ett-tre års arbetslivserfarenhet inom området
• Besitter kompetens inom lastfallsberäkningar och dimensionering för konstruktionshandlingar
• Har goda kunskaper i Microsoft Office 365, främst inom Powerpoint, Excel och Word
• Talar och skriver obehindrat på svenska då det krävs för arbetsuppgifterna
• Innehar B-körkort. Detta då resor till kunder förekommer i tjänst
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av stål- och betongkonstruktion med inriktning mot större anläggningar
Vem är du som person?
För att lyckas och framförallt trivas i denna roll tror vi att du uppskattar att lösa problem och ser dig själv som en problemlösare. Du är någon som frodas i en miljö där du får ta mycket eget ansvar och får utrymme för egna initiativ, detta med tanke på att Vattenbyggnad är ett bolag som värdesätter sina medarbetares egna erfarenheter och utveckling. Då Vattenbyggnad till viss del samarbetar i tvärfunktionella team tror vi även att du är en lagspelare som uppskattar ett transparent och prestigelöst samarbete. Vi tror även att du uppskattar en varierande vardag där arbetsuppgifter kan ändras från en dag till en annan.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vattenbyggnad specialiserar sig på entreprenader och utredningar i vatten och arbetar i hela kedjan- från förstudie till färdigt projekt. Bolaget utför underhållsarbeten, byggentreprenader och miljöanpassningar i och omkring dammar, vattenkraftverk samt angränsande vattenmiljöer. Ersättning
