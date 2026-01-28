Konstruktör till Västanfors Stålbyggnader
2026-01-28
Trivs du i din roll som Konstruktör och vill hitta nya vägar att bidra med ditt kunnande? Är du van att arbeta med 3D-modellering inom byggbranschen och vill fortsätta att utvecklas tillsammans med ett kompetent team i ett företag med såväl framåtanda, som historiskt god renommé?
Till vårt konstruktionsteam söker vi dig som vill ta dig an uppgiften att framställa förstklassiga konstruktionsritningar i 3D och är intresserad av att bygga modeller i digitala miljöer.
Missa inte denna fina möjlighet och ansök till rollen som Konstruktör hos Västanfors Stålbyggnader redan idag!Publiceringsdatum2026-01-28Om företaget
Västanfors Stålbyggnader är företaget i traditionsfyllda Bergslagen som kan lite mer. Helheten är det viktigaste för oss, vi utför alla steg från projektering till sista skruven. Med över 70 års erfarenhet av stålkonstruktioner så vet vi vad som krävs. Sedan starten 1953 har Västanfors Stålbyggnader rest över 7000 stålhallar, allt från mindre lagerlokaler till stora idrottsarenor och flyghangarer. Våra byggnader finns över hela landet, från Haparanda i norr till Malmö i söder.
Färdigmonterade byggnader i egen regi, det trygga och kvalitativa alternativet, är vår filosofi. Byggnaderna ritas av våra konstruktörer på kontoret i Fagersta med senaste 3D tekniken. Stålstommarna svetsas sedan ihop följt av rostskydd- och målningsbearbetning i Västanfors egna verkstad på andra sidan gårdsplanen. Därefter monterar våra kunniga montörer upp byggnaden på plats.
Någon av våra erfarna projektledare finns med från projektets start till sista skruven. De kan marknaden och vet vad som behövs för att resultatet ska bli av bästa kvalité. Kompetensen, ansvaret och kontrollen över hela processen. Det gör oss unika. Läs mer om oss på www.vastanfors.se.Om tjänsten
Som Konstruktör hos Västanfors Stålbyggnader kommer du i första hand att arbeta med framställning av arbetsritningar och specifikationer för tillverkning och montering av stålbyggnader.
Du arbetar i Tekla Structures, en programvara där du i 3D miljö bygger en modell som genererar fasad, planer, sektioner och tillverkningsritningar. Som underlag har du konstruktionsberäkningar gjorda av vår statiker.
Inför och under hela sälj-/byggprocessen finns du med som stöd till säljare, i projekteringsmöten, vid upphandlingar, vid problemlösning i samråd med kunder, säljare och konsulter för att på så sätt säkerställa en kvalitativ slutprodukt som motsvarar kundens önskemål och förväntningar.
Arbetet som konstruktör är varierande, ansvarsfyllt och självständigt. Det finns en bred kompetensbas i teamet, en god laganda och samarbetsvilja. Kontoret präglas av en öppenhet där vi delar på varandras bördor.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillsättning enligt överenskommelse direkt hos vår kund Västanfors Stålbyggnader. Provanställning kommer att tillämpas.
Om dig
Vi söker dig som är driven, snabblärd och vill nå resultat. För att komma in i rollen så snart som möjligt, ser vi att du har en teknisk bakgrund eller utbildning - gärna bygg. Vidare har du erfarenhet från att rita, skapa och använda digitala miljöer.
Genom interna utbildningar vill vi att du ska bli trygg i det självständiga arbetet som Konstruktör - Såväl vid framställandet av ritningar, som vid kundkontakter. Att du har B-körkort är ett krav.
Är du dessutom en person med positiv inställning och ett glatt humör så kommer du att trivas bra som konstruktör hos Västanfors Stålbyggnader!
Kontaktuppgifter/Ansökan
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anders Ericsson på Adecco via e-post: anders.ericsson@adecco.se
alt. telefon 073-684 74 91.
Registrera din ansökan via länken senast 2026-02-15. Bifoga CV som beskriver utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev. I den här rekryteringen samarbetar vi med rekryterings- och bemanningsföretaget Adecco.
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
