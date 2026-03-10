Konstruktör till vårt projekt-/utvecklingsteam
2026-03-10
Jakkal är ett familjärt och framåtriktat bolag med fantastiskt duktiga och kompetenta medarbetare, som brinner för att hjälpa våra kunder med att lösa tekniska utmaningar och skapa innovativa lösningar inom mekanik, automation och robotteknik inkl. kringutrustning.
Allt fler kunder önskar vår experthjälp och vi behöver förstärka vårt projektteam i Köping med en erfaren konstruktör med fördjupad kompetens inom mekanik.
Om rollen:
Som mekanikkonstruktör hos oss på Jakkal kommer du att arbeta med allt från konstruktion till att planera och genomföra mindre samt större projekt tillsammans med vårt duktiga projektteam inom mekanik och automation. Du kommer ha en nyckelroll i projektteamet kring arbetet med att utveckla och implementera tekniska lösningar tillsammans med våra kunder.
Våra kunder är både stora och små företag där flera är världsledande inom sitt område.
Arbetsuppgifter
Konstruktion och design av mekaniska lösningar i 3D-CAD.
Planera och genomföra mindre och större projekt, från start till mål.
Samarbeta med kunder, projektledare och andra avdelningar för att förstå deras behov och utforma de bästa tekniska lösningarna samt säkerställa projektens framdrift och att det blir en lyckad leverans.
Medverka vid eventuell prototypframtagning.
Besök hos kunder och underleverantörer.
Utveckling och optimering av produkter och lösningar.Dina personliga egenskaper
Som person ser vi gärna att du är utåtriktad, nyfiken och engagerad. Har ett stort lösningsfokus och brinner för teknik och utveckling. Du trivs med att arbeta i projektform, van att arbeta med flera projekt parallellt. Har god samarbetsförmåga, tar egna initiativ och håller deadlines. Trivs i en miljö där förändring är en del av vardagen.
Vi söker dig som har:
Några års relevant arbetslivserfarenhet inom mekanikkonstruktion och tekniska lösningar.
Erfarenhet av att jobba med minst ett CAD-verktyg inom mekanisk konstruktion, gärna fler.
Goda kunskaper i Microsoft Office.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom mekanik, maskinteknik eller mekatronik.
Erfarenhet inom automation, robotteknik, el, pneumatik och/eller hydraulik.
Additiv tillverkning - 3D-printing.
Om Jakkal
Jakkal är ett ingenjörsföretag bestående av ett tekniskt kunnigt team med lång erfarenhet och kompetens inom produktions-, produkt- och teknikutveckling.
Genom vårt breda tjänsteutbud kan vi erbjuda:
Kompetenta medarbetare med tyngdpunkt inom mekanisk konstruktion, el och automation, produktionsteknik och projektledning, men även inom andra kompetensområden genom hela er organisation.
Resurs- och specialistkonsulting ute hos kund.
Leverans av kundspecifika produktionslösningar, allt från lyftverktyg, fixturer, conveyor banor, robotar till nyckelfärdiga maskinutrustningar inklusive CE-märkning och all dokumentation via vår "In House" avdelning.
Additiv tillverkning - 3D-printing.
Rekryterings- och bemanningslösningar både inom tjänstemanna- och kollektivsidan.
Vi utnyttjar vår samlade kompetens för att lösa våra kunders behov. Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att bli mer konkurrenskraftiga genom att utveckla effektiva, lönsamma och smarta lösningar. Vi kan leverera nyckelfärdiga utrustningar, där vi ansvarar för förstudier, konstruktion, tillverkning, programmering, installation, driftsättning samt slutdokumentation inklusive CE-märkning. Vi hjälper gärna till hela vägen till mål, men vi anlitas även för del-faser i projekt samt som systemleverantör.
Som konsult på Jakkal får du möjlighet att arbeta och utvecklas inom produktion, produkt- och teknikutveckling. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på om du arbetar i våra egna projektteam eller är ute på uppdrag hos våra kunder. Du får möjlighet att utveckla dina tekniska kunskaper samt arbeta med kunder och dess leverantörer i olika led och skapa ett kontaktnät inför framtiden.
Vårt motto på Jakkal är att trivsel och välmående på arbetet genererar till kreativitet och utveckling samt nöjda kunder. Vi har roligt på jobbet och anordnar regelbundet sociala aktiviteter där vi kan koppla av och lära känna varandra även utanför arbetet.
Redo för nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar alla frågor kring tjänsten.
Urvalsprocessen sker löpande, så vänta inte - bli en del av vårt fantastiska team!
Varmt välkommen med din ansökan!
