Konstruktör till tekniskt bolag
2025-12-18
Nu söker vi efter en driven konstruktör som är redo för nästa utmaning i karriären och vill växa och fortsätta utvecklas på ett spännande globalt bolag som ligger tekniskt i framkant. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Du kommer arbeta på bolagets R&D avdelning där ditt arbetsområde kommer vara brett. Dels kommer du ingår i utvecklingsprojekt där du designar och implementerar nya lösningar, dels kommer du arbeta med att ta emot och driva felärenden från produktion där du gör allt från att ta fram koncept och konstruera nya lösningar till att uppdatera standardunderlagen för delen i fråga. I din roll kommer du arbeta nära kollegor från andra discipliner vilket ställer krav på en god kommunikations- och samarbetsförmåga, men också goda möjlighet att lära av och komplettera varandra. Arbetsupplägget kommer vara flexibelt där du har möjlighet att arbeta hemifrån upp till 3 dagar i veckan, så länge dina arbetsuppgifter tillåter detta.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Konstruera nya och befintliga turbinprodukter
Arbeta med CAD i NX CAD
Delta i fel- och orsaksutredningar
Arbeta i utvecklingsprojekt av nya designlösningar tillsammans med andra discipliner.
VI SÖKER DIG SOM:Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller motsvarande relevant område
Har arbetat några år som konstruktör eller motsvarande arbete
Har ett stort tekniskt intresse och gärna intresse för maskiner
Har god erfarenhet av CAD samt att göra detaljerade ritningar
Har goda kunskaper inom mekanisk konstruktion
Kan kommunicera på engelska flytande i så väl tal som skrift. Svenska är meriterande
Vi kommer även lägga stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringen. För att prestera i denna roll krävs att du är duktig på att själv ta initiativ och driva ditt arbete framåt. Därtill behöver du uppskatta och vara duktig på att samarbeta samt ha en god kommunikativ förmåga. Det är även viktigt att du inte är rädd för att ställa frågor när det behövs för att komma framåt samt kan ta emot feedback på ett bra sätt.
OM KUNDFÖRETAGET:
Kunden är ett globalt ledande företag inom energiteknik, som fokuserar på hållbara och innovativa lösningar för att möta världens energibehov. Företaget arbetar med banbrytande teknik och utvecklar produkter och system för kraftproduktion, energiöverföring och industriella applikationer. Kunden strävar efter att möjliggöra en övergång till mer miljövänliga energikällor och erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där innovation och hållbarhet står i fokus. Här ges du möjlighet att vara en del av utvecklingen av framtidens energisystem och samarbeta med experter i teknikens framkant.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter 6-12 månader blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: enligt överenskommelse
Placering: Finspång, med möjlighet till distansarbete upp till 3 dagar i veckan
Rekryteringsansvarig: Viktoria Ringebrant, viktoria.ringebrant@friday.se
Lön: Marknadsmässig
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Månadslön - Fast lön
