Konstruktör Till Spännande Uppdrag i Jönköping
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-07-07
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Vill du arbeta med teknisk utveckling i bolag där innovation, problemlösning och produktnära ingenjörskap står i fokus? Vi söker nu konstruktörer till flera av våra kunder i Jönköping, både från mindre teknikbolag till större industriföretag.
Gemensamt för våra kunder är att de arbetar med spännande teknik, har stark utveckling framåt och erbjuder miljöer där du som ingenjör får möjlighet att både bidra, påverka och växa i din roll.
Hos oss finns flera olika roller med varierande inriktning och komplexitet. Det innebär att vi gärna kommer i kontakt med dig oavsett om du är i början av din karriär eller har flera års erfarenhet inom konstruktion och produktutveckling.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Som konstruktör får du arbeta i teknikintensiva projekt där du bidrar till utvecklingen av produkter, system och lösningar som gör skillnad. Beroende på din bakgrund och ditt intresse kan rollen exempelvis innebära arbete inom mekanikkonstruktion, produktutveckling, kablage, elektroniknära konstruktion, hållfasthet, beräkning, simulering eller teknisk dokumentation.
Du arbetar ofta nära kollegor inom exempelvis mekanik, elektronik, system, mjukvara, produktion och test. Rollen kan omfatta hela eller delar av utvecklingskedjan, från idé, koncept och design till verifiering, industrialisering och färdig produkt.Som konstruktör får du arbeta i teknikintensiva projekt där du bidrar till utvecklingen av produkter, system och lösningar som gör skillnad. Beroende på din bakgrund och ditt intresse kan rollen exempelvis innebära arbete inom mekanikkonstruktion, produktutveckling, kablage, elektroniknära konstruktion, hållfasthet, beräkning, simulering eller teknisk dokumentation.
Du arbetar ofta nära kollegor inom exempelvis mekanik, elektronik, system, mjukvara, produktion och test. Rollen kan omfatta hela eller delar av utvecklingskedjan, från idé, koncept och design till verifiering, industrialisering och färdig produkt.Dina arbetsuppgifter
Skapa och vidareutveckla konstruktioner i CAD- och PLM-miljö
Ta fram tekniska lösningar utifrån krav, funktion och användningsområde
Genomföra produktförbättringar, konstruktionsändringar och anpassningar
Utföra eller bidra till beräkningar, simuleringar, analyser och verifiering
Ta fram teknisk dokumentation, ritningar och underlag för tillverkning
Samarbeta med produktion, test, inköp och andra teknikområden
Bidra till metod-, produkt- och processutveckling
Stödja projekt med tekniska bedömningar och lösningsförslag
Vi söker dig som:Har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom maskinteknik, produktutveckling, teknisk design, elektronik, mekatronik eller liknande
Har minst ett års erfarenhet av konstruktion eller relaterat arbete
Har god förståelse för tekniska system, produktutveckling och problemlösning
Är van att arbeta i CAD-verktyg, PLM eller andra tekniska utvecklingsverktyg
Har goda kunskaper i både svenska och engelska.
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från kunden och vår sida är att du efter 6-12 månader blir direktanställd hos kunden.
Övrig info:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Jönköping
Lön: Marknadsmässig månadslön
Kontaktperson: Viktoria Ringebrant, viktoria.ringebrant@friday.se
Om Friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Ågatan 14 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Friday Sydost Kontakt
Rekryterare
Amanda Hedberg amanda.hedberg@friday.se +46735231066 Jobbnummer
9995745