Konstruktör till Part Construction
Cesab Rekrytering AB / Byggjobb / Kalix Visa alla byggjobb i Kalix
2026-06-24
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cesab Rekrytering AB i Kalix
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige
Bygg din karriär med PART – bli deras nästa konstruktör och forma framtidens badrum!
Vill du arbeta nära produkten, se dina ritningar bli verklighet och samtidigt utvecklas som konstruktör? Part Construction söker nu en ny kollega som vill ta nästa steg i karriären – kanske är det du?
Om rollen
Som konstruktör hos Part Construction får du en varierad och tekniskt utmanande roll där du arbetar med konstruktion av deras prefabricerade badrum. Du blir en viktig del av kedjan från kundförfrågan till färdig produkt och har daglig kontakt med både sälj- och produktionsteamet.
Du kommer att:
Skapa och utveckla konstruktionsritningar i CAD.
Stötta säljarna med tekniska lösningar och vara experten i kunddialoger.
Hantera projekt från offert till produktionsstart.
Arbeta med standardiserade arbetssätt och bidra till ständiga förbättringar.
Samarbeta tätt med produktion för att säkerställa en smidig överlämning.
Det här är en roll för dig som gillar att kombinera teknik, problemlösning och kundfokus – och som vill se tydliga resultat av ditt arbete.
Om Part Construction
Part Construction är en ledande aktör inom prefabricerade badrumslösningar och har utvecklat smarta, hållbara produkter i över 30 år. Deras badrum används över hela Norden – kända för kvalitet, modern teknik och genomtänkt design.
Hos PART får du:
En arbetsplats med nära samarbete och högt engagemang.
Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka.
Kollegor som lyssnar, delar kunskap och alltid vill bli bättre tillsammans.
Vem söker vi?
Du som trivs här gillar teknik, ordning och att lösa problem – och du vågar ta ansvar. Du har sannolikt en bakgrund som maskiningenjör, konstruktör, teknisk designer eller liknande, och du vill fortsätta utvecklas i en roll där både struktur och kreativitet behövs.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av konstruktion och CAD-arbete.
Är kommunikativ och trygg i dialog med kunder och kollegor.
Gillar att arbeta självständigt men uppskattar ett nära team.
Snabbt kan sätta dig in i rutiner och arbetssätt.
Trivs i en miljö där det händer mycket och flera projekt pågår parallellt.
Är lösningsorienterad, nyfiken och tar initiativ när det behövs.
Personliga egenskaper som gör att du lyckas:
Noggrannhet & struktur – du har koll på detaljer.
Teknisk kreativitet – du hittar smarta lösningar.
Kommunikativ & samarbetsvillig – du gillar att jobba nära både sälj och produktion.
Självständig & driven – du får saker att hända.
Utvecklingsinriktad – du vill växa och lära nytt.
PART erbjuder dig:
En gedigen onboarding – du får tid att komma in i rollen.
En stabil arbetsplats med teknik i fokus.
Ett engagerat och varmt team.
Möjlighet att påverka produktutvecklingen på riktigt.
Friskvårdsbidrag och förmåner för balans och välmående.
Ett företag som lyssnar på idéer och uppskattar initiativ.
Praktisk information
Tillträde: Enligt överenskommelse Placeringsort: Kalix (möjlighet att vissa dagar arbeta från Luleå) Arbetstid: Dagtid Omfattning: Heltid, med 6 mån provanställning
Nyfiken? Sök redan idag!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vid frågor, kontakta
Rekryteringskonsult maria.jonsson@cesab.se
Rekryteringskonsult andrea.stromberg@cesab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7959229-2069554". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cesab Rekrytering AB
(org.nr 556255-4179), https://cesab.teamtailor.com
Industrigatan 17 (visa karta
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952 31 KALIX Arbetsplats
Cesab Jobbnummer
9977823