Konstruktör till Parker Hannifin i Borås

Vi är Parker, ett multinationellt företag som är världsledande inom rörelse och styrteknik. Vårt syfte är att utveckla ingenjörslösningar som bygger en bättre framtid. Våra medarbetare är vår största tillgång och vi tror på att mångfald och inkludering är motorn för att kunna uppfylla vårt syfte. Att arbeta hos oss innebär att tillhöra ett passionerat, dynamiskt och innovativt team som gör skillnad. Vi söker lagspelare som kan erbjuda våra kunder produkter, system och tjänster av hög kvalitet inom en mängd olika branscher.
Vill du vara med och utveckla framtidens hydraulikventiler i en roll där din kunskap får direkt påverkan på både produkter och processer?
Arbetsuppgifter och mål
Som Konstruktör hos Parker får du en central roll i värdeflödet där ditt huvudansvar är att utveckla, underhålla, uppdatera samt anpassa befintliga konstruktioner inom de olika produktområdena. I vardagen innebär det att du arbetar nära både produktion och inköp samt har täta kontakter med flera andra interna funktioner men även externt med kunder och leverantörer. Utöver dagligt konstruktionsarbete kommer du att vara en viktig länk mellan avdelningar där du som konstruktör kommer att ha en central roll.
Arbetet är varierat och omfattar både projektledning och problemlösning. Du får möjlighet att driva interna projekt tillsammans med kollegor, lösa utmaningar som uppstår i produktionen och bidra med din kunskap när kundspecifika lösningar ska utvecklas. Rollen är i första hand inriktad på att vidareutveckla och förbättra befintliga konstruktioner. Mycket av arbetet sker i projekt som syftar till att effektivisera processer och förbättra prestanda. I vårt hydrauliklabb kan du dessutom testa och utvärdera idéer och ny teknik tillsammans med våra laboratorietekniker.
Din Profil
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning, har några års erfarenhet inom mekanisk konstruktion och som är van vid att läsa och tolka ritningar. För att trivas i rollen behöver du tycka om att arbeta i projektform och ha en känsla för att omsätta kundernas behov till praktiska lösningar. Du har goda kunskaper i svenska och engelska.
Som person är du kommunikativ och proaktiv. Du tar gärna kontakt med olika delar av organisationen och bygger relationer som gör samarbetet smidigt. Du är tillgänglig och engagerad i det dagliga arbetet och har en förmåga att se lösningar där andra ser problem.
Hos Parker blir du en del av en kultur som lägger stor vikt vid kompetensutveckling, personlig utveckling och balans mellan arbete och fritid.
Vad erbjuder Parker?
Du har en nyckelroll i ett globalt företag med en stark och stabil ekonomisk grund - där dina insatser verkligen gör skillnad. Du blir en del av en internationell miljö.
Parker erbjuder ett samarbetsdrivet och engagerande arbetsklimat, där innovation, idéer och ständiga förbättringar uppmuntras och värdesätts. Som del av ett företag med över 100 års framgångsrik historia får du tryggheten av en stabil arbetsgivare - samtidigt som du är med och bygger framtiden.
