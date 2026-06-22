Konstruktör till Helge Nyberg
Stella Rekrytering och Ledarskap AB / Maskiningenjörsjobb / Ulricehamn Visa alla maskiningenjörsjobb i Ulricehamn
2026-06-22
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Vill du jobba med konstruktion där du både får lösa konkreta kundbehov och vara med i utvecklingen framåt? Här blir du en del av ett familjärt bolag med många kontaktytor både internt och externt. På Helge Nyberg har vi offensiva tillväxtmål och söker nu dig som vill vara med på resan tillsammans med oss.
Om rollen I rollen som Konstruktör arbetar du med både kundanpassningar och utveckling av våra produkter och system. Du tar fram 3D modeller, ritningar och teknisk dokumentation och är involverad genom hela processen, från tidiga idéer till färdig lösning redo för produktion.
Du arbetar nära sälj, produktion, inköp och leverantörer samt deltar i kunddialoger. Här bidrar du med din tekniska kompetens, skapar en tydlig förståelse för behoven och omsätter det till genomförbara kundunika lösningar utifrån vårt sortiment och befintliga produkter.
I rollen ingår även att delta i tester och verifiering, stötta produktionen i tekniska frågor samt driva löpande förbättringsarbete inom produktportföljen, med fokus på kvalitet, funktion och hållbarhet.
Din profil Vi söker dig som har några års erfarenhet av mekanisk konstruktion och som arbetar obehindrat i 3D-CAD, gärna SolidWorks. Har du dessutom erfarenhet av PDM/PLM-system eller har arbetat med produkter som innehåller elektronik eller styrsystem ser vi det som meriterande. Även erfarenhet från tillverkande industri och ett produktionsnära arbetssätt är ett plus. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Som person är du strukturerad och självgående, med ett pragmatiskt sätt att ta dig an tekniska utmaningar. Du trivs med att ha många kontaktytor och samarbetar gärna tvärfunktionellt både med kollegor, kund och leverantör. Du har förmågan att omsätta idéer till praktiska och kostnadseffektiva lösningar och uppskattar en roll där du får vara nära både beslut och resultat.
Vi erbjuder Vi är stolta över vår höga trivsel och den starka gemenskapen mellan kollegor. Här hjälps vi åt, stöttar varandra och firar framgångar tillsammans. Hos oss får du stort utrymme att ta ansvar, påverka och utvecklas i takt med att vår verksamhet växer. Du välkomnas in i ett genuint familjeföretag med korta beslutsvägar – där omtanke och samarbete är en självklar del av vår kultur.
Vi hoppas att du likt oss kan identifiera dig i våra värderingar "SANT" Samarbete – Ansvar -Nyfikenhet – Tillit.
I den här tillsättningen samarbetar vi med Stella Rekrytering & Ledarskap. Vid frågor om uppdraget vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jennifer Djureholt 070-209 16 93.
Vi ser fram emot din ansökan, urval kommer att ske efter semestern.
Välkommen till Helge Nyberg!
Om Helge Nyberg Helge Nyberg AB är en internationell aktör med försäljning av truck- och vagnkoncept i över 60 länder. Under varumärket Helge Nyberg utvecklar vi ergonomiska och hållbara lösningar som gör arbetsflöden enklare och effektivare för lager, industri och e-handel. Med svensk kvalitet, innovation och kundanpassning levererar vi produkter och lösningar av högsta standard. Cirka 40 medarbetare arbetar i Ulricehamn och vi omsätter omkring 100 MSEK – och vi växer med fokus på framtidens materialhantering. Läs mer om Helge Nyberg: https://helge-nyberg.com/sv-se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7936166-2063793". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
(org.nr 556745-3559), https://jobb.stellaab.se
Strandgatan 42 (visa karta
)
523 31 ULRICEHAMN Arbetsplats
Stella Rekrytering & Ledarskap Jobbnummer
9972662