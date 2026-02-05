Konstruktör till global ledare inom vattenlösningar!
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-02-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en problemlösare som drivs av innovation och hållbarhet? Vill du arbeta med nästa generations vattenteknik i en global miljö? Vi söker nu tre Mekanisk Konstruktionsingenjörer - sök rollen redan idag då vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en världsledande aktör inom vattenteknik som arbetar med att lösa världens mest utmanande vattenfrågor. Genom innovativa och hållbara teknologier förbättrar de hur vatten används, hanteras och återanvänds globalt. Företaget präglas av en inkluderande kultur där mångfald och nya idéer värderas högt.
I rollen som Mekanisk Konstruktionsingenjör blir du en del av ett kompetent R&D-team som ansvarar för utvecklingen av befintliga och framtida generationer av bland annat omrörare, avloppspumpar och dräneringspumpar. Du kommer att arbeta både självständigt och i nära samarbete med produktspecialister, tekniker och produktägare.
Det är konsultuppdrag på initialt ett år, med chans till förlängning.
Du erbjuds en stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig och professionell utveckling. Du kommer att arbeta med innovativa lösningar som har stor inverkan på verksamheten och vara del av ett kompetent team.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett tvärfunktionellt team och arbeta nära produktägare, specialister och tekniker. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
• Utveckling och uppdatering av befintliga 3D-modeller och ritningar.
• Framtagning av innovativa lösningar på komplexa tekniska problem.
• Generering och implementering av teknisk produktdata.
• Ge teknisk support till organisationen.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom maskinteknik eller motsvarande.
• Har minst 3 års arbetslivserfarenhet inom området.
• Har goda kunskaper i Creo.
• Har mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, då du verkar i en internationell miljö.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Som person är du en samarbetsvillig lagspelare som trivs med att bygga starka relationer och kommunicera tekniska lösningar med både lokala och globala team. Du är innovativ och nyfiken, letar ständigt efter förbättringar och är alltid öppen för nya idéer. Vidare är du en drivande och kvalitetsmedveten problemlösare som tar stort eget ansvar för dina leveranser och har ett starkt inre driv för att nå resultat.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117233". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9724241