Konstruktör till Elkapsling - gör skillnad i vardagen och i samhället
2025-09-09
Vill du arbeta nära både kunder och produktion och se hur dina idéer blir till färdiga produkter? Då kan du vara vår nästa konstruktör.
Som konstruktör blir du en viktig del i vårt team. Du arbetar med kundorder dagligen och ser till att de blir till ritningar och underlag för produktionen.
Du kommer bland annat att:
Skapa 3D-modeller och tillverkningsunderlag
Göra detalj-, svets- och montageritningar
Ta fram produktionsberedning och arbetsinstruktioner
Driva och slutföra förbättringsprojekt internt
Här får du jobba nära både sälj, produktion och kunder - med korta beslutsvägar och en kultur som präglas av samarbete.
Vem tror vi att du är
Du gillar att lösa problem och ser möjligheter i utmaningar. Du är praktiskt lagd, noggrann och har lätt för att samarbeta.
Vi ser gärna att du har:
Högskoleutbildning eller motsvarande inom relevant område
Några års erfarenhet av konstruktion
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet av projektarbete eller projektledning
Om oss
Vi är Elkapsling - ett växande industriföretag i Alby utanför Ånge.
Här utvecklar, tillverkar och marknadsför vi skåp, pulpetlösningar, kapslingar, maskinskydd och mycket annat som skyddar elektrisk och elektronisk utrustning i krävande miljöer.
All utveckling och produktion sker i vår fabrik i Alby och våra kunder finns främst i Norden.
Elkapsling har 91 medarbetare och ingår i Lagercrantz Group, en teknikkoncern verksam i nio europeiska länder samt i Indien, Kina och USA. Koncernen har cirka
1 500 medarbetare och omsätter omkring 4 miljarder kronor. Lagercrantz är listat på Nasdaq Stockholm sedan 2001.
Vårt sätt att vara
Hos oss på Elkapsling är det inte bara produkterna som håller i tuffa miljöer - det gör vi som team också. Vi kombinerar teknik och hantverk med en kultur som bygger på öppenhet, samarbete och utveckling.
Öppenhet - Vi är ett företag där alla får komma till tals. Här är beslutsvägarna korta och dina idéer tas på allvar.
Samarbete - Vi löser utmaningar tillsammans. Oavsett roll eller avdelning stöttar vi varandra och ser till att jobbet blir gjort - och gjort bra.
Utveckling - Hos oss får du växa. Vi satsar på kompetensutveckling, och du har möjlighet att både bredda dina kunskaper och fördjupa dig i det du brinner för.
Vi är stolta över att vara ett lagom stort företag: tillräckligt stora för att jobba med spännande kunder och stora projekt, men tillräckligt små för att alla ska känna varandra. Här ser du resultatet av ditt arbete - direkt i fabriken, hos våra kunder och i samhället runt omkring dig.
Läs mer om företaget på www.elkapsling.se
