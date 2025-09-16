Konstruktör Till Eliquo Malmberg Water
Eliquo Malmberg Water AB / Maskiningenjörsjobb / Kristianstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Kristianstad
2025-09-16
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eliquo Malmberg Water AB i Kristianstad
, Lund
eller i hela Sverige
ELIQUO MALMBERG WATER är en ledande aktör inom vattenrening, specialiserad på den svenska marknaden. Som en del av ELIQUO WATER GROUP och SKion Water GmbH kombinerar företaget teknisk spetskompetens med en stark vision om en cirkulär och hållbar framtid. ELIQUO MALMBERG WATER utvecklar reningsverk som inte bara renar vatten, utan även återvinner energi och näringsämnen för en grönare värld. Är du redo att bli en del av ett företag som driver VA-Sverige framåt och skapar verklig förändring?
Vad kommer du att göra hos oss?
Som konstruktör blir du en viktig del av vår teknikgrupp och arbetar nära projektledare, leverantörer och kollegor i olika teknikområden. Ditt arbete omfattar bland annat:
Konstruktion och design av anläggningar för vattenverk, avloppsreningsverk och industriella tillämpningar.
Rördragning, lösningsdesign och tolkning av flödesscheman.
Samarbete i projekt från idé och uppstart till färdig lösning.
Granskning och tekniskt stöd i pågående projekt.
Placeringsort: Lund eller Yngsjö, beroende på vad som passar dig bäst.
Vi ser gärna att du har:
Några års erfarenhet av konstruktion eller rör-/maskinprojektering.
Erfarenhet från VA-branschen eller CAD-programmet Plant 3D, gärna båda.
Kunskap inom processindustri är också meriterande.
Vana vid att arbeta med flödesscheman, rambeskrivningar, hydrauliska profiler och utrustningslistor.
Driv, problemlösningsförmåga och en vilja att utvecklas i en entreprenörsdriven miljö.
Vad vi erbjuder dig:
En arbetsplats med stark gemenskap och stolthet i det vi gör.
En arbetsplats med engagerade kollegor, korta beslutsvägar och hög entreprenörsanda.
Stora möjligheter att utvecklas och växa med oss.
Spännande framtid, vi har har stora projekt på gång och gör en stor satsning på utveckling av vår teknikavdelning.
Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta teknikchef Taino Bendz, taino.bendz@malmberg.se
eller marknads- & rekryteringskoordinator Ester Björk, ester.bjork@malmberg.se
.
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eliquo Malmberg Water AB
(org.nr 556292-9272) Arbetsplats
Eliquo Malmberg Water Jobbnummer
9510677