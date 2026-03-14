Konstruktör till Caretec i Forserum
Vill du arbeta i en roll där teknik, utveckling och kvalitet går hand i hand - och där dina idéer får direkt genomslag i produkter som används inom vård och omsorg? Då kan du vara den konstruktör vi söker till Caretec i Forserum.Publiceringsdatum2026-03-14Dina arbetsuppgifter
Som konstruktör på Caretec får du en central roll i företagets produktutveckling. Du arbetar med både vidareutveckling av befintliga produkter och konstruktion av nya lösningar inom medicinteknik. Arbetet sker nära produktion, projektledning och externa samarbetspartners, vilket ger en fin kombination av tekniskt djup och praktisk verklighetsförankring.
Exempel på arbetsuppgifter
- Ta fram konstruktionslösningar samt ritnings- och tillverkningsunderlag.
- Utveckla strukturer, komponenter och detaljer till medicintekniska produkter.
- Delta i produktutvecklingsprojekt från idé till färdig produkt.
- Samarbeta med produktion kring prototyper, testning och förbättringar.
- Bidra till ständiga förbättringar av arbetsmetoder, kvalitet och utvecklingsprocesser.
Din arbetsplats är i Caretecs moderna lokaler i Forserum, med nära koppling till både produktion och övriga funktioner i verksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig med ett genuint intresse av teknik och produktutveckling och som har något eller några års erfarenhet från rollen som konstruktör. Du är väl bekant med arbete i SolidWorks eller liknande program. Vi ser gärna att du har en högskoleutbildning med inriktning mot produktutveckling/konstruktion eller likvärdig erfarenhet. Erfarenhet från metallproduktion och/eller medicintekniska produkter med testning, verifiering samt riskanalysarbete är meriterande men inget krav.
Som person är du:
- strukturerad och noggrann
- lösningsorienterad och analytisk
- kreativ och nyfiken
- bra på att samarbeta och kommunicera
- trygg i att driva uppgifter i mål
Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Hos Caretec får du en viktig roll i ett stabilt företag med lång erfarenhet och stark lokal förankring. Du blir en del av en platt organisation med korta beslutsvägar, där dina idéer välkomnas och där du får möjlighet att påverka både produkter och arbetssätt.
Caretec befinner sig i en spännande och expansiv fas med ökad efterfrågan på både produkter och utvecklingsarbete - vilket innebär goda möjligheter för dig att växa i rollen.
Om Caretec
Caretec i Forserum AB är en välrenommerad aktör på den nordiska marknaden och utvecklar och tillverkar lösningar för sjukhus och vårdhem - bland annat patientsängar, patientvagnar och sängbord. Företaget har lång erfarenhet av att skapa produkter med hög kvalitet, funktionalitet och hållbarhet.
Caretec har nyligen fått en ny och långsiktig ägare i Huset Invest, som förvärvade bolaget i december 2025. Med en stabil och industriellt erfaren aktör i ryggen stärks förutsättningarna för fortsatt utveckling, investeringar och hållbar tillväxt. Caretec står väl rustat för en framtid med stora möjligheter.
Låter det intressant?
Välkommen att skicka in en ansökan via följande länk:https://rekryteringshuset.varbi.com/se/what:job/jobID:913639/
Vid frågor vänligen kontakta Petra Lindomborg, rekryteringskonsult hos RekryteringsHuset, mobil 0727164381. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/15". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekryteringshuset i Sverige AB
(org.nr 556888-2244) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
RekryteringsHuset i Sverige AB Kontakt
Petra Lindomborg 0727164381 Jobbnummer
9798012