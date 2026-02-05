Konstruktör till avancerad utveckling av gasturbiner
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2026-02-05
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
eller i hela Sverige
Om rollen
Som konstruktör här blir du en central del av utvecklingen av framtidens gasturbiner. Du arbetar med nykonstruktion, förbättringsarbete och tekniska utredningar, samtidigt som du stöttar kvalificering av komponenter och leverantörer. I rollen ingår även att analysera tillverkningsfel och delta i rotorsaksanalyser när problem uppstår i drift.
Du blir en del av ett team med konstruktörer och får en nyckelroll i de utvecklingsprojekt du driver. Arbetet sker nära beräkningsingenjörer och andra discipliner, där du ofta är den som håller ihop helheten. Vardagen består av CAD modellering, ritningsarbete, tekniska diskussioner och kontinuerlig problemlösning. Det här är en roll för dig som trivs i gränslandet mellan teori och verklighet - där tekniken möter produktionen och driften.
Vem du är
Vi söker dig som är tekniskt nyfiken och trivs i en roll där samarbete är en självklar del av vardagen. Du är strukturerad, drivet ditt arbete framåt och har förmågan att slutföra det du påbörjat. Rollen kräver att du vågar ta lite plats, presentera dina slutsatser och stå för dina tekniska bedömningar.
Du har ett genuint intresse för mekanik, konstruktion och hur saker faktiskt fungerar. Erfarenhet från tillverkande industri eller ett intresse för motorer och mekaniska system är en stor fördel. Vi söker dig som vill stanna och utvecklas långsiktigt
Vi söker dig med...
Civilingenjör inom maskinteknik, teknisk fysik, design och produktutveckling eller motsvarande (högskoleingenjör kan vara aktuellt med relevant arbetslivserfarenhet)
Ett par års erfarenhet inom relevant område
Goda kunskaper i engelska
Meriterande för tjänsten
Erfarenhet av CAD-arbete, gärna Siemens NX
Tidigare arbetat som konstruktör eller inom produktutveckling
Erfarenhet från tillverkande industri
Starkt teknikintresse, särskilt inom mekanik eller motorrelaterade system
Erfarenhet/kunskap av att hantera bearbetning av komponenter
Svenska i tal och skrift
Du erbjuds
Hos vår kund blir du en del av ett globalt företag som har gått som tåget i över 30 år och fortsätter att driva utvecklingen framåt. De erbjuder en arbetsplats med stor frihet och möjlighet att påverka, där du får arbeta med avancerad teknik i en modern laboratoriemiljö. De satsar på utvecklingsmöjligheter för sina anställda och uppmuntrar intern rörlighet och arbetar aktivt för att alla ska trivas. Många anställda på Siemens har varit anställda i många år. Här får du möjlighet att ha en trygg arbetsgivare, en god arbetsplats och möjlighet att växa i takt med framtidens energilösningar.Publiceringsdatum2026-02-05Företaget
Kunden är ett globalt teknikföretag som utvecklar lösningar för energiproduktion, transmission och lagring. De arbetar med allt från gasturbiner och kraftverk till hållbara energisystem som vindkraft och vätgas. Bolaget är en avknoppning och har verksamhet i över 90 länder. I Sverige är detta bolag särskilt starka inom kraftgenerering och industriella energilösningar, bland annat i Finspång.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kunden.
Rekryteringsprocess
Urval sker löpande
Intervju (Framtiden)
Referenstagning
Intervju hos kund
Beslut
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Anställningsvillkor
Start: vid överenskommelse/omgående
Arbetstider: kontorstider mån-fre
Ort: Finspång, hybrid
Omfattning: 100% heltid
Jag ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51996_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
612 31 FINSPÅNG Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Sofia Flogén sofia.flogen@framtiden.com Jobbnummer
9726231