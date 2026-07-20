Konstruktör till Areco Profiles Malmö
Areco Profiles AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-07-20
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På Areco tror vi att våra medarbetares kompetens, engagemang och ansvarstagande är grunden till vår framgång. Vi befinner oss i en expansiv fas och har alltid fokus på att utveckla, förbättra och förnya – med kunden i centrum.
Nu söker vi en konstruktör till vårt huvudkontor i Malmö som vill vara med och driva våra projekt framåt – från idé till färdig lösning.
Om rollen
Som konstruktör är du en viktig del i försäljnings- och projekteringsprocessen för våra byggobjekt. Du rapporterar till konstruktionschefen som också är placerad i Malmö.
Efter introduktion och produktutbildning kommer du att arbeta inom något av våra tre områden: projekt, kalkyl eller konstruktion. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Konstruktionsberäkningar och ritningsarbete,
• Framtagning av material- och produktionsspecifikationer,
• Offertarbete för Areco's produkter,
• Teknisk support till säljare, kunder, arkitekter och samarbetspartners.Publiceringsdatum2026-07-20Profil
Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör inom byggteknik och byggkonstruktion med erfarenhet av konstruktionsarbete. Erfarenhet av tunnplåtskonstruktioner är meriterande. Du har goda kunskaper i AutoCAD och Revit, samt behärskar engelska i tal och skrift.
Du har ett analytiskt och lösningsorienterat arbetssätt, och förstår hur effektivitet och kvalitet går hand i hand. Du ser möjligheter i varje projekt och strävar efter att hitta smarta, hållbara lösningar.
Din personlighet
Vi värdesätter dig som tar ansvar – både för dina egna leveranser och för helheten i projektet. Du är strukturerad, självgående och kommunikativ, och trivs i samarbetet med både kollegor och kunder. Du har förmågan att driva flera uppgifter parallellt, samtidigt som du är noggrann och levererar i tid.
Ansökan och kontakt
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Skicka ditt CV och personliga brev till Konstruktionschef Christopher Hast på christopher.hast@areco.se
.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Christopher på 0733-38 83 81
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: christopher.hast@areco.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konstruktör till Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Areco Profiles AB
(org.nr 556266-4515)
Vinkelgatan 13 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Kontakt
Christopher Hast christopher.hast@areco.se Jobbnummer
10007808