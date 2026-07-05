Konstruktör Special Products
Toyota Material Handling Europe AB / Maskiningenjörsjobb / Mjölby Visa alla maskiningenjörsjobb i Mjölby
2026-07-05
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Vill du arbeta i en omväxlande miljö med tydlig fokus på leverans där du inom kort får se resultatet av din konstruktion i verkligheten? Välkommen till Toyota Special Products, enheten som ansvarar för kundanpassningar av eltruckar på den globala marknaden och är djupt involverade i Toyota Material Handling Europes storkundsaffärer. Vi tror på laget före jaget, främjar inkludering och utmanar varandra!
Som konstruktör på Toyota kommer du att arbeta med:
Omsätta kundens behov till teknisk specifikation.
Utveckla innovativa lösningar och inom kort uppleva dem i fysisk form.
Vara tekniskt sammanhållande och koordinera utvecklingen inom flera olika tekniska discipliner.
Lösa tekniska utmaningar i nära samarbete med bl.a. produktion och kunder.
Här möter du ett engagerat gäng som kombinerar bred kompentens med en avslappnad och inkluderande arbetsmiljö med gränssnitt mot både kund och produktion, där kunden alltid står i fokus. Det innebär ett högt arbetstempo med stort leveransfokus. Tillsammans arbetar vi parallellt med förbättringsprojekt och metodutveckling.Publiceringsdatum2026-07-05Profil
Till tjänsten som Mekanikkonstruktör söker vi dig som har/är:
Civil- eller högskoleingenjör inom maskinteknik eller motsvarande, alternativt flerårig arbetslivserfarenhet inom konstruktion.
Kunskaper i 3D-CAD system.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
För att lyckas i rollen är du en person som gillar att ta ansvar och trivs med att se resultat.
Du är trygg i din yrkesroll, står stadigt i dig själv och har lätt för att fatta egna beslut. Du arbetar gärna självständigt men gillar även att samarbeta och uppskattar att vara en del av ett team. Du tar ansvar för både resultat och relationer, är prestigelös och nyfiken, samt bidrar till en positiv och hjälpsam arbetsmiljö.
Vilka är Toyota Material Handling?
Toyota Material Handling är världsledande inom materialhantering och vi gör stora investeringar för att möta framtidens behov. På vår site i Mjölby arbetar 3000 medarbetare med materialhantering från utvecklingskoncept till producerat fordon. Vår produktrange går från manuella handtruckar till självkörande fordon och innovativa energilösningar.
Hållbar arbetsgivare
På Toyota Material Handling eftersträvar vi att vara en vänskaplig, trygg och framåtsträvande arbetsplats. Kulturen bygger på Toyotas värdegrund, där respekt och ett omsorgsfullt agerande är ledord i det dagliga arbetet. Vår ambition är att stärka konkurrenskraften genom att öka mångfalden i verksamheten och ta vara på olikheter. Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare.
För att skapa förutsättningar till en hållbar vardag erbjuder vi våra medarbetare flextid och möjlighet till distansarbete på deltid. Möjligheten till distansarbete varierar utifrån tjänstens krav och förutsättningar. Vi har goda träningsmöjligheter med fri tillgång till gym och gruppträning ett par dagar i veckan samt ett generöst friskvårdsbidrag.
Din ansökan
Låter det intressant? Sista ansökningsdatum är 2026-08-09. Obs att vi har semesterstängt v29-32.
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information:
Viktor Tymle, rekryterande chef, +4672 226 21 19
Josefin Nilsson, HR, josefin.nilsson@toyota-industries.eu
Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta HR, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
Instagram: ToyotaMHsweden
Linkedin: Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB
#MS Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toyota Material Handling Europe AB
(org.nr 556491-9537)
Svarvargatan 8 (visa karta
)
595 35 MJÖLBY Arbetsplats
Automationselektriker Kontakt
Contact
Toyota Material Handling josefin.nilsson@toyota-industries.eu Jobbnummer
9992839