Konstruktör sökes
Wolfbuilder Stockholm AB / Byggjobb / Österåker Visa alla byggjobb i Österåker
2026-06-08
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Senior konstruktör sökes till Wolfbuilder – behovsanställning
Wolfbuilder söker en erfaren och självgående senior konstruktör för behovsanställning. Vi är ett byggföretag med fokus på kvalitet, långsiktighet och specialanpassade lösningar för både privatkunder, företag och offentliga beställare.
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av konstruktion inom bygg och som kan stötta oss vid behov i olika projekt. Rollen passar dig som är konsult, egenföretagare, pensionerad konstruktör eller dig som vill arbeta extra vid sidan av annan sysselsättning.
Om rollen
Som senior konstruktör hos Wolfbuilder kommer du att vara ett tekniskt stöd i våra byggprojekt. Du kan komma att hjälpa till med konstruktionslösningar, bedömningar, ritningsunderlag, tekniska beräkningar och rådgivning i både mindre och större projekt.
Arbetet sker vid behov och omfattningen kan variera beroende på projekt, arbetsbelastning och kunduppdrag.
Exempel på arbetsuppgifter
Du kan bland annat få arbeta med:
Konstruktionsbedömningar i byggprojekt
Framtagning eller granskning av konstruktionsritningar
Tekniska lösningar för ombyggnation, tillbyggnad och renovering
Bärande konstruktioner i trä, stål och betong
Rådgivning till projektledare, arbetsledare och hantverkare
Kontakt med arkitekter, projektörer, kontrollansvariga och andra konsulter
Stöd vid bygglov, tekniska samråd och myndighetskrav
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som konstruktör inom bygg och känner dig trygg i att ta ansvar för tekniska bedömningar. Du är noggrann, lösningsorienterad och van att arbeta självständigt.
Vi ser gärna att du har:
Relevant utbildning inom byggkonstruktion, byggteknik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av konstruktionsberäkningar och tekniska ritningar
God kunskap om svenska byggregler och branschstandarder
Erfarenhet av ombyggnation, renovering och anpassade byggprojekt
Förmåga att kommunicera tydligt med både beställare och produktion
Möjlighet att arbeta på uppdrag vid behov
Det är meriterande om du har erfarenhet av småhus, villor, exklusiva privatbostäder, kulturbyggnader eller komplexa renoveringsprojekt.
Anställningsform
Behovsanställning / timanställning.
Uppdragens omfattning varierar utifrån Wolfbuilders behov och aktuella projekt. Arbetet kan i vissa fall ske på distans, men platsbesök i Stockholmsområdet kan förekomma.
Om Wolfbuilder
Wolfbuilder är en totalentreprenör med bas i Stockholmsområdet. Vi arbetar med byggprojekt där kvalitet, ansvar och tydlig kommunikation är centralt. Våra projekt omfattar bland annat renoveringar, tillbyggnader, ombyggnationer och specialanpassade lösningar för kunder med höga krav.
Vi är ett mindre men ambitiöst företag med korta beslutsvägar och ett nära samarbete mellan projektledning, hantverkare och externa specialister.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: ansokan@wolfbuilder.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wolfbuilder Stockholm AB
(org.nr 559254-8274), https://www.wolfbuilder.se/
Saturnusvägen 2 (visa karta
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184 30 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Wolfbuilder Stockholm AB Jobbnummer
9952774