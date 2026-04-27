Konstruktör/Projektledare
2026-04-27
Är du vår nya Konstruktör på Flex Fasadia AB

Publiceringsdatum: 2026-04-27

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du har ett brett ansvar för våra kundprojekt tillsammans med våra projektteam (projektledare, entreprenadchef) Huvudsakliga arbetsuppgifter är att
- upprätta kompletta ritnings- och beredningsunderlag till såväl produktion, kund som montage
- göra inköp till projekten (aluminium, glas, lås, beslag med mera)
- ansvara för kontakter internt med projektteam och externt med kundprojekt, och leverantörer
- dokumentera och administrera projekten i Flex Fasadias affärssystem Pyramid.
- vara tekniskt stöd till våra projektteam vilket ibland innebär att följa med på kundbesök/projektmöten.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har intresse/erfarenhet av Konstruktion/byggbranschen. Flex Fasadia arbetar med ett branschspecifikt konstruktionsverktyg samt i AutoCAD. Positivt är om du har erfarenhet av orderberedning samt om du tidigare arbetat i hus-/byggbranschen. B-körkort krävs. Som meriter räknas kunskap i CAD/CAM samt erfarenhet från byggbranschen.
Vem är du?
Som person vill vi att du beskrivs som en social lagspelare som uppskattar ordning och reda. Du är flexibel, arbetar strukturerat och effektivt samt har både kunskap och intresse för att driva flera projekt parallellt tillsammans med våra projektteam.
Vad kan vi erbjuda dig?
Flex Fasadia är ett företag i glas & aluminiumbranschen, med sin verksamhet samlad i Hultsfred. Vi säljer, konstruerar, tillverkar och monterar aluminiumpartier för byggbranschen. Antalet anställda är idag 15 personer vid vår anläggning i Hultsfred där hela vår verksamhet är samlad. Du kommer att ingå i ett expansivt gäng som hela tiden utvecklas tillsammans med dig och företaget.
Låter detta intressant tar vi gärna emot din ansökan så snart som möjligt eller senast 2026-05-15. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång.
Frågor angående tjänsten besvaras av Peter Schultz
VD
Mobil: 076-147 48 87
E-postadress: peter.schultz@flexfasadia.se
Välkommen!
Flex Fasadia är ett framstående företag i glas- och
aluminiumbranschen med bas i Hultsfred och med
kunder över hela landet.. I dag är vi en av de starkaste aktörerna på den svenska marknaden
- detta tack vare lång erfarenhet, hög teknisk kompetens och ett starkt förtroende hos våra kunder. Flex Fasadia ägs sedan 2006 av Myrina Invest. Läs mer på www.flexfasadia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: Info@flexfasadia.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Flex Fasadia AB
(org.nr 556207-4319)
Transportgatan 14 (visa karta
)
577 22 HULTSFRED

Körkort
För detta jobb krävs körkort.
