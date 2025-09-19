Konstruktör & Projektledare - Ekatech Automation AB
Ekatech Automation är ett starkt växande företag inom robotautomation. Vi har vår huvudsakliga marknad ute i Europa men levererar även till kunder i Sverige. Vårt fokus ligger inom träindustrin med specialisering på emballage, där vi är unika med egna robotbaserade produkter för specialpalltillverkning.
Vi äger våra egna konstruktioner. Produktutveckling och montage sker i våra lokaler i Smålandsstenar där vi även har vårt huvudkontor. Tillverkning av delkomponenter lägger vi ut på underleverantörer i närområdet. Våra leveranser är kompletta färdiga maskiner där vi står för både uppställning, CE- märkning, idrifttagning och utbildning hos kunder runt om i Europa.
Vill du kombinera teknik, kundkontakt och innovation?
Är du en lösningsorienterad konstruktör som vill ta nästa steg och leda projekt från idé till färdig produkt?
Då kan det vara dig vi söker!
Ekatech Automation söker nu en Konstruktör & Projektledare till vårt team i Smålandsstenar. Det här är en spännande roll för dig som vill arbeta med både mekanisk utveckling och kunddrivna projekt - i ett familjeägt bolag där teknik, ansvar och samarbete står i centrum.
Om rollen
Som Konstruktör och Projektledare får du en nyckelroll i att utveckla våra produkter och driva kundprojekt från idé till färdig lösning. Du arbetar med datorstödd konstruktion (CAD), exempelvis SolidWorks eller liknande program, och är delaktig i både nyutveckling och vidareutveckling av komponenter.
Rollen innebär ett brett ansvar där du har teknisk dialog med kunder, tar fram lösningsförslag, samt sätter upp tidsplaner, budget och kravspecifikationer i nära samarbete med beställaren. Du ansvarar även för offertarbete, teknisk dokumentation, testning och kvalitetssäkring. Dessutom deltar du aktivt i förbättringsarbete och innovationsprocesser. Resor inom Sverige och Europa förekommer i samband med kundmöten, partnersamarbeten och representation.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av mekanisk konstruktion och projektledning, gärna inom automation eller maskinutveckling. Du är tekniskt nyfiken, strukturerad och trivs i en roll där du får ta ansvar och fatta beslut. Du har god kommunikativ förmåga och gillar att samarbeta - både med kunder och kollegor.
För att lyckas i rollen behöver du:
• Ha mycket goda kunskaper i SolidWorks eller liknande CAD-program
• Ha erfarenhet av projektledning och kundkontakt
• Tala och skriva obehindrat på svenska och engelska
• Ha teknisk förståelse och vilja att bidra till utveckling
Meriterande är kunskap inom CE-märkning, elkonstruktion, PLC-programmering eller andra språk som tyska eller franska.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du vara med på en spännande tillväxtresa där du har stor möjlighet att påverka både arbetssätt och lösningar. Vi är ett litet, familjeägt automationsbolag med korta beslutsvägar, stark ansvarskultur och en hjälpsam arbetsmiljö. Du får frihet att testa nya idéer, vara med och forma framtiden - och samtidigt ha kul på vägen.
