Konstruktör mot motorkomponenter till Husqvarna!

Vill du vara med och skapa framtidens innovativa produkter hos en global ledare inom mekanisk konstruktion? Som konstruktör hos Husqvarna får du möjligheten att arbeta med avancerade material och teknik, från idé till färdig produkt - i ett nära samarbete med experter världen över. Här väntar en utvecklande roll i en unik miljö med tillgång till toppmoderna resurser!
OM TJÄNSTEN
På Husqvarna får du chansen att följa hela kedjan från idé till färdig produkt. Du kommer att arbeta med både detaljkonstruktion och systemintegration och får möjlighet att utveckla lösningar i avancerade material som plast, gummi, lättmetall och tunnplåt. Fokus ligger alltid på att optimera konstruktionerna för att skapa konkurrenskraftiga produkter för serieproduktion. Din plats blir i teamet som ansvarar för insugssystemen.
Som konstruktör arbetar du i projektform och har nära samarbete med olika avdelningar, produktionsenheter och underleverantörer världen över. Du blir en central kunskapsresurs i tvärfunktionella diskussioner och bidrar med din kompetens i kravinsamling för att utveckla hållbara och effektiva lösningar. För att lyckas i rollen får du tillgång till unika resurser som material- och verifieringslabb, prototypverkstad och en CAE-avdelning.
Husqvarna erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får stora möjligheter att växa och utvecklas inom mekanisk konstruktion.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en färdig civil- eller högskoleingenjörsexamen med inriktning maskinteknik
• Har erfarenhet av att arbeta i CATIA V5
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet med kollegor, kunder och leverantörer
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att jobba med formbundna detaljer
• Kunskaper inom geometrisäkring
• Ett fordons- eller mekanikintresse på fritiden
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Intellektuellt nyfiken
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Husqvarna Group har över 330 år av innovation i bagaget och levererar skogs-, park- och trädgårdsprodukter för professionella användare. De för samman hög prestanda, användarvänlighet och säkerhet och erbjuder ett brett och växande sortiment med produkter och tillbehör, där allt från motorsågar och kapmaskiner till robotgräsklippare ingår. Ersättning
