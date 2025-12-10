Konstruktör | Lernia | Gävle
Hos vår kund väntar en unik möjlighet för dig som vill vara med och forma framtidens högkvalitativa fordon. I en dynamisk och innovativ miljö får du chans att påverka och se dina idéer bli verklighet, samtidigt som du arbetar nära produktionen och kollegor i hela verksamheten.Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Som konstruktör kommer du att ansvara för utveckling och förbättring av produkter, ta fram konstruktionsunderlag, driva tekniska lösningar, medverka i granskningar och erbjuda tekniskt stöd till produktionen.
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av mekanisk konstruktion och att driva tekniska delar av projekt. Du bör ha en relevant teknisk högskoleutbildning inom mekanik eller en likvärdig bakgrund, samt praktisk förståelse för konstruktion, hydraulik och mekaniska system. Erfarenhet från tillverkningsindustrin och produktutveckling är ett krav, liksom goda kunskaper i Inventor och Vault. Du är van att fatta tekniska beslut och kvalitetssäkra lösningar.
MeriterandeDet är meriterande om du har erfarenhet av att medverka i konstruktionsgranskningar och förbättringsarbete. Vi uppskattar även om du har tidigare erfarenhet av att vara ett tekniskt stöd för produktion och bidra till praktiska och funktionella lösningar. Förmåga att arbeta nära produktionen och att se resultatet av ditt arbete snabbt är en fördel, liksom en prestigelös och öppen inställning till nya lösningar.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning@lernia.se
