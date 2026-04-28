Konstruktör | Kilafors Industrier | Kilafors

2026-04-28
Kilafors Industrier söker en engagerad konstruktör som vill vara med och utveckla framtidens transportlösningar. Här får du arbeta i en kreativ miljö med spännande projekt och bra balans mellan jobb och fritid.Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Som konstruktör arbetar du i 3D-CAD med att utveckla och uppdatera ritningar, moduler och lösningar för våra vagnar. Du stöttar produktion, service och inköp med tekniska frågor och håller dokumentationen aktuell.
Arbetstiderna är förlagda dagtid på plats hos kund i Kilafors. Anställningen inleds med 6 månaders visstidsanställning med ambition att på sikt bli överrekryterad till Kilafors Industrier.
Om digFormell kompetens:
Eftergymnasial utbildning som konstruktör/ingenjör eller motsvarande erfarenhet
Goda kunskaper i CAD (Inventor, Vault, AutoCAD)
Kunskap inom fordonsel
Meriterande:
Erfarenhet av mekanisk konstruktion, gärna inom fordonsindustrin
Erfarenhet av fordonsvetenskap och tung svetsning
Kunskap i hydraulik och pneumatik
Erfarenhet av 24V elsystem
Van vid att arbeta i produktionsmiljö
Som en av oss
Som konsult hos Lernia får du marknadsmässig lön, semester, pension, försäkringar och kollektivavtal. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Din konsultchef finns nära till hands för att stötta dig i ditt uppdrag och din utveckling.
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning.gavle@lernia.se
I våra rekryteringar ingår bakgrundskontroll som en del av processen. Om du går vidare kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7476442-1972141".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Bollnäs kommun
)
821 80 BOLLNÄS
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9881188