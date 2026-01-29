Konstruktör inom turbindesign till Siemens Energy
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Vi på Skill söker en konstruktör till Siemens Energys avdelning inom turbindesign med fokus på turbinstatorn. I denna roll kommer du att bidra från konceptuella lösningar till detaljerad design, implementering och service. Som konstuktör skapar du detaljerade CAD-modeller, ritningar och specifikationer för Siemens Energys produkter och tillverkningsprocesser. Du kommer att ge viktig teknisk support till inköp, externa leverantörer och verkstaden i Finspång. Du kommer även att hantera felrapporter från vår serviceavdelning. Som en del av teamet får du möjlighet att utveckla dina design- och ledarskapskunskaper samtidigt som du arbetar med banbrytande turbinlösningar.
Avdelning består av cirka 120 personer, varav 21 ingenjörer arbetar i turbinstatorteamet. Turbingruppen är en integrerad del av komponentorganisationen inom gasturbinutveckling, och ansvarar för att designa och utveckla turbin-komponenter för våra gasturbiner, inklusive SGT-600, -700, -750 och SGT-800.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Dokumentera designlösningar genom 3D CAD-modeller, ritningar och tekniska specifikationer. * Vara teknisk kontakt för Siemens Energys serviceavdelning, leverantörer och verkstad. * Delta i utvecklingen av designlösningar tillsammans med andra funktioner. * Genomföra eller delta i fel- och orsaksutredningar. * Leda mindre projekt eller delprojekt för nya och befintliga turbinprodukter. * Kontinuerligt förbättra metoder och processer som en del av ditt dagliga arbete.Profil
• Nyfiken och driven person som är angelägen om att lära sig nya saker. * Civilingenjörsexamen i maskinteknik eller motsvarande. * Goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift. * Värdesätter samarbete och lagarbete. * Mer än 5 års erfarenhet som konstruktör, inklusive erfarenhet av 3D CAD och tekniska ritningar. * Erfarenhet av svetsad konstruktion är meriterande.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Isabella Palm, isabella.palm@skill.se
