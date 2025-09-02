Konstruktör inom försvarsindustrin
2025-09-02
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2025-09-02Beskrivning av jobbet
Har du erfarenhet inom produktutveckling och mekanikkonstruktion och vill vara med och utveckla morgondagens produkter inom försvarsindustrin? Då kan detta vara din nästa utmaning!
Just nu söker vi erfarna kollegor till vårt team inom mechanical design engineering i Örnsköldsvik till vårt kontor där vi bedriver uppdrag mot försvarsindustrin. I uppdragen kommer du att jobba med mekanikkonstruktion och produktutveckling i en stimulerande miljö med goda utvecklingsmöjligheter och erfarna kollegor.
Som konsult på AFRY får du också tillgång till ett stort nätverk av kollegor och experter inom olika branscher och teknikområden både lokalt och nationellt. På AFRY har du en trygg anställning och vår övertygelse är att nöjda medarbetare är vårt recept för framgång, vilket gör att våra medarbetare är vårt fokus. Vi är måna om att du ska trivas på ditt uppdrag, utvecklas, ha kul på jobbet men också ha utrymme för en meningsfull fritid!
Vi söker produktutvecklare inom mekanik som har ett genuint intresse för teknik, modellering och konstruktion med en förmåga att leverera goda resultat. Som person är du kommunikativ och kreativ med en nyfikenhet på nya och spännande utmaningar. Du gillar även att dela idéer och samarbeta med kunder och kollegor.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du även:
Utbildning på högskolenivå eller motsvarande inom mekanik, maskinteknik eller produktutveckling.
Minst 2 års erfarenhet av produktutveckling inom mekanik
Kunskaper i Catia eller Creo
Tidigare arbete som konsult inom fordons- eller försvarsindustri
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med tillhörande drogtest.
Ytterligare information
Utöver spännande uppdrag och fantastiska kollegor erbjuder AFRY:
Trygg anställning, kollektivtal och konkurrenskraftiga löner
En generös kandidatportal i Benify där du kan se alla våra förmåner
En flexibel arbetsmiljö och stor frihet under ansvar då vi förstår att allas liv ser olika ut och vikten av att ha en god balans mellan jobb och fritid.
Intern utbildningsakademi, AFRY Academy - Som anställd hos oss har vi alltid ett fokus på individuell kompetensutveckling och en stark kultur där vi delar kunskap och erfarenheter.
Club AFRY - Vår personalklubb med möjlighet till kultur och sportevenemang, bokklubb, stuguthyrning, yoga, skidresor mm
Vi har en inkluderande kultur med ledare som stöttar din utveckling och som vågar tänka stort. Ledare som är modiga, hängivna och gör det de tror på, och som stöttar dig i att göra detsamma. Vårt fokus på ledarskap ger goda förutsättningar att utvecklas och växa i din roll.
För frågor gällande tjänsten, kontakta Business Section Manager - North
Jonas Enberg, jonas.enberg@afry.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Rekryteringspartner Fanny Sjödell, fanny.sjodell@afry.com
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.
Var medveten om att vi tillsätter rollen löpande.
Välkommen med din ansökan !
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Detta är ett heltidsjobb.
Afry Jobbnummer
