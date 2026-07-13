Konstruktör inom fastighetsautomation till Granitor!
Professionals Nord Norra Norrland AB / Maskiningenjörsjobb / Gävle Visa alla maskiningenjörsjobb i Gävle
2026-07-13
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På Granitor skapar vi hållbara livsmiljöer när vi utvecklar lokaler och bostäder. Vi hjälper industrin, infrastruktur- och byggsektorn att ställa om och utvecklas för framtiden genom installationer, service och systemleveranser. Och vi investerar i banbrytande teknologier med världsförbättrande potential. Tillsammans utvecklar vi välmående samhällen och industrier.
Vill du arbeta i en teknisk och viktig roll där struktur, noggrannhet och systemförståelse gör stor skillnad i projekten? Granitor söker nu en konstruktör inom fastighetsautomation. Här får du en central roll i entreprenadgruppen och blir ett viktigt stöd till projektledare och kollegor i arbetet med att skapa smarta, energieffektiva och hållbara fastighetstekniska lösningar.
Som konstruktör får du arbeta nära projekten och bidra med dokumentation, projektering och tekniska underlag som säkerställer kvalitet genom hela projektets gång. Rollen passar dig som har en bakgrund inom fastighetsautomation, alternativt VVS- eller elteknik, och som trivs med att kombinera teknik, ordning och problemlösning.Publiceringsdatum2026-07-13Om företaget
Granitor är en av Skandinaviens ledande aktörer inom elteknik, fastighetsautomation och tekniska helhetslösningar. Företaget arbetar med att projektera, konstruera, programmera och driftsätta system som styr allt från ventilation och värme till avancerade industrimiljöer. Som medarbetare blir du en del av ett företag med bred teknisk expertis, stark lokal förankring och stora möjligheter att utvecklas tillsammans med kunniga kollegor.
Kulturen präglas av entreprenörsanda, korta beslutsvägar och en stark vilja att skapa smarta och hållbara lösningar. Du möts av ett varmt team, högt engagemang och en verksamhet där kvalitet, samarbete och teknisk nyfikenhet står i centrum.Dina arbetsuppgifter
Som konstruktör stöttar du projektledare och projektteam med konstruktionsarbete i entreprenadprojekt inom fastighetsautomation. Rollen är varierad och innebär att du tar fram, sammanställer och säkerställer tekniska underlag som behövs för att projekten ska kunna genomföras effektivt och med hög kvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta fram materialspecifikationer
Projektera driftkort
Sammanställa materialbeställningar
Ta fram och uppdatera IO-listor
Arbeta med drift- och underhållspärmar
Stötta projektledare med tekniska underlag och dokumentation
Samverka med projektledare, tekniker, programmerare och installatörer
Bidra till struktur, kvalitet och tydlighet i projektens dokumentation
Vi söker dig som:
Har erfarenhet eller kunskap inom fastighetsautomation, alternativt en VVS- eller elteknisk bakgrund
Har god teknisk förståelse och intresse för fastighetstekniska system
Är strukturerad, noggrann och har ett gott ordningssinne
Trivs med att arbeta med tekniska underlag, dokumentation och projektering
Kan kommunicera obehindrat på svenska och har god förståelse för teknisk dokumentation
Har god datorvana och lätt för att sätta dig in i tekniska system och arbetssätt
Meriterande:
Erfarenhet av projektering inom fastighetsautomation
Kunskap om VVS-system, styr- och reglerteknik eller eltekniska installationer
Erfarenhet av att ta fram driftkort, IO-listor, materialspecifikationer eller DU-dokumentation
Vana vid att arbeta i entreprenadprojekt
Erfarenhet av relevanta CAD-, projekterings- eller dokumentationsverktyg Dina personliga egenskaper
Du är en person som trivs när det är ordning och reda, och du har en naturlig förmåga att skapa struktur även i komplexa tekniska sammanhang. Du är tekniskt nyfiken, noggrann och gillar att arbeta med detaljer som bidrar till en väl fungerande helhet.
För att lyckas i rollen tror vi att du är ansvarstagande, självgående och kommunikativ. Du tycker om att samarbeta med andra och ser värdet i att leverera tydliga, genomarbetade och kvalitetssäkrade underlag som hjälper projekten framåt. Du har ett intresse för teknik och motiveras av att skapa dokumentation och konstruktioner som gör verklig nytta i projekten.
Du erbjuds:
En viktig roll i ett tekniskt kunnigt och prestigelöst team
Möjlighet att arbeta nära projektledare och seniora kollegor
En arbetsplats med stark gemenskap
Varierande projekt inom fastighetsautomation
God introduktion och möjlighet att utvecklas inom konstruktion och projektering
Kollegor med stort engagemang och hög kompetens
Förmåner som bland annat förmånsportal, kollektivavtal, friskvårdsbidrag, utvecklingsmöjligheter och resor/aktiviteter
OMFATTNING: Heltid, tillsvidareanställning
START: Enligt överenskommelse
STAD: Gävle
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Matilda Lindfors
#konstruktör #Grantior #fastighetsautomation Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://www.granitor.se/en/electro
802 93 GÄVLE Arbetsplats
Granitor Electro Kontakt
Konsultchef
Matilda Lindfors matilda.lindfors@pn.se +46701407818 Jobbnummer
10000761