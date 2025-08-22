Konstruktör inom Elektromekanik Saab Dynamics
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2025-08-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som konstruktör inom elektromekanik kommer din huvudsakliga uppgift vara att utveckla apparatlådor för elektronikkomponenter, samt arbeta med infästningar och kablageförläggning enligt kravspecifikation. Du kommer att bygga upp ett brett kontaktnät, framförallt inom Mekanik- och Elektronikavdelningarna, men även med andra funktioner på Saab Dynamics och våra tillverkare samt underleverantörer.
Under produktens livscykel kommer du att arbeta med kravhantering, ta fram 3D-modeller, skapa 2D-ritningar och ta fram tillverkningsunderlag.
Du kommer ofta att arbeta i projektteam tillsammans med andra utvecklingsingenjörer. Här kommer du att delta i både större projekt som kräver samarbetsförmåga, och mindre projekt som ställer krav på självständighet.
Beroende på din erfarenhet kan du även få möjlighet att arbeta med metodik och innovation inom mekanikutveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
*
Kravhantering
*
Framtagning av 3D-underlag samt detalj- och sammanställningsritningar från koncept till tillverkning
*
Granskning och godkännande av tekniskt underlag, beroende på erfarenhet
*
Möjlighet att ta en teknikledarroll på siktPubliceringsdatum2025-08-22Profil
Vi söker dig som är framåt och målmedveten, och som kan ta ansvar för både stora och små uppgifter. Du har ett genuint intresse för komplexa tekniska produkter och förstår hur mekanik och elektronik behöver samverka för att skapa de bästa lösningarna.
Du är kreativ, innovativ och har en förmåga att hitta enkla och hållbara lösningar. Du trivs både i samarbete med andra och i att arbeta självständigt. Vi ser att du är nyfiken och har ett starkt intresse för att utvecklas och ta ansvar för din personliga utveckling. Att bygga och vårda ditt kontaktnät är också något du värdesätter.
Önskvärda kvalifikationer:
*
Högskole- eller civilingenjörsexamen med inriktning mot maskinteknik eller elektronik
*
Kommunikativ, med goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
*
Erfarenhet av mekanikkonstruktion i något 3D-verktyg
Meriterande om du har erfarenhet:
*
Erfarenhet av mekanikkonstruktion i Catia V5 eller 3DX
*
Kunskap om kretskortdesign och installation av elektronikkomponenter
*
Erfarenhet av projektdriven utveckling
*
Kunskaper inom form- och lägestoleranser
*
Erfarenhet av systemingenjörsarbete
*
Tidigare teknikledande roll
*
Produktionsteknisk erfarenhet
*
Kunskap om MBD (Module Based Definition)
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_30974". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab Dynamics AB Jobbnummer
9471674