Konstruktör för uppdrag mot försvarsindustrin
Aq Engineering AB / Maskiningenjörsjobb / Trollhättan Visa alla maskiningenjörsjobb i Trollhättan
2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
I rollen som mekanikkonstruktör arbetar du både med nyutveckling av komponenter och förbättring av redan befintliga lösningar. Detta gör du i tätt samarbete med produktion, test och övriga teknikområden.
Som mekanikkonstruktör arbetar du med att utveckla delsystem för avancerade jetmotorer. Du designar och konstruerar komponenter och strukturer i olika material, såsom höghållfasta stål, aluminium, komposit samt med hjälp av additiv tillverkning.
Du blir en del av ett sammansvetsat team med engagerade och kompetenta kollegor, där ni arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
Exempel på arbetsuppgifter:
Konstruktion av bärande strukturer.
Framtagning av teknisk dokumentation såsom ritningar, CAD-modeller och specifikationer.
Utveckling av delsystem för jetmotorer.
Medverkan i projekt och tekniska avstämningar tillsammans med både interna och externa intressenter.
Uppdraget kräver att du genomgår en säkerhetsintervju och godkänns enligt gällande bestämmelser. Uppdraget medför även krav på visst medborgarskap.
Vem är du?
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning inom maskinteknik, produktutveckling eller liknande område. Du har minst 2 års yrkeserfarenhet av att arbeta som mekanikkonstruktör och är bekväm med att arbeta i CAD-miljö. Har du erfarenhet av Siemens NX, additiv tillverkning och lättviktskonstruktioner i stål eller komposit är detta meriterande.
För att lyckas i rollen som konstruktör tror vi att du behöver ha en stark samarbetsförmåga samt vara kommunikativ och pedagogisk i ditt arbetssätt. Du är en social person som mer än gärna diskuterar och utbyter idéer med kollegor från olika kompetensområden.
Vi erbjuder dig:
Hos oss på AQ Engineering blir du en del av en växande organisation som utvecklar framtidens produkter inom bland annat försvars- och flygindustrin, automotive, energilagring och e-mobility. Vi tror på enkelhet och entreprenörskap, att lösa komplexa utmaningar på ett smart och okomplicerat sätt. Här uppmuntras du att ta egna initiativ, testa idéer i vår prototypverkstad och driva ditt eget arbete framåt. Som en del av AQ Group samarbetar du med över 9 000 kollegor runt om i världen och får tillgång till AQ Groups över 50 fabriker.
Kompetensutveckling är något AQ håller varmt om hjärtat och investerar därför i skräddarsydda kompetensutvecklingsplaner till dig som anställd. Detta ger dig möjlighet att växa inom ditt område, bredda din kompetensbas och gör dig redo för framtida utmaningar.
Vi värnar om din hälsa och trivsel genom att erbjuda ett generöst friskvårdsbidrag, gemensamma aktiviteter för att stärka teamkänslan samt trygga anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal.
Din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
Kontaktuppgifter
Carl ChristensenCarl.christensen@aqgroup.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7957472-2066803". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AQ Engineering AB
(org.nr 556622-8697), https://aqengineering.teamtailor.com
Flygfältsvägen 7 (visa karta
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461 38 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
AQ Engineering Jobbnummer
9975393