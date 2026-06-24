Konstruktör Elkraft Skellefteå
Afry AB / Elektronikjobb / Skellefteå Visa alla elektronikjobb i Skellefteå
2026-06-24
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-06-24Beskrivning av jobbet
AFRY Industry söker nu fler kompetenta medarbetare till Skellefteå - Bli en del av teamet!
För att stärka vår satsning i norr behöver vi utöka vår verksamhet med fler konstruktörer och projektledare inom Elkraft. Vill du arbeta med mellanspänningsanläggningar i en högteknologisk industrimiljö?
Vi söker dig som är elkraftkonstruktör/ingenjör med erfarenhet och intresse för mellanspänningssystem i industriell miljö. Som konstruktör kommer du att vara en nyckelperson i vårt TEAM och våra kunders investerings- och underhållsprojekt. Projekt där elkraftinfrastruktur är en avgörande del av driftsäkerheten. Du får arbeta med tekniska lösningar från förstudie till färdig anläggning i en verksamhet där elsäkerhet, tillgänglighet och framtidssäkring står i fokus.
Vi erbjuder intressanta och utmanande arbetsuppgifter där vi hjälper våra kunder att skapa smarta ingenjörslösningar. Våra projekt och uppdrag är både lokala som globala, vilket gör att du får möjlighet att prova på uppdrag inom nya områden i team med kollegor runt om i Sverige och världen.
Dina arbetsuppgifter kan vara att:
Projektera elkraftlösningar inom mellanspänningsområdet (1–52 kV) för industrins interna eldistributionsnät
Dimensionera kablage, transformatorer, reläskydd, ställverk och annan utrustning enligt gällande normer och tekniska krav
Ta fram teknisk dokumentation såsom ritningar, scheman, materialspecifikationer och belastningsberäkningar
Stödja projektledare och anläggningsägare vid upphandling, kalkylering, tidplanering och installationsarbete
Medverka vid tekniska förstudier, riskanalyser och kravställning i nya och ombyggnadsprojekt
Koordinera med kundens interna avdelningar, exempelvis eldrift, underhåll och produktion för att säkerställa teknisk kvalitet och driftsäkerhet
Delta i uppföljning av entreprenader, installationskontroller, FAT/SAT-tester samt driftsättningar
Kontinuerligt förbättra projekteringsrutiner och tekniska standarder inom elkraftområdet
Följa elsäkerhetslagstiftning, ESA, starkströmsföreskrifter och interna riktlinjerKvalifikationer
Obligatoriska krav
Eftergymnasial teknisk utbildning inom elkraft eller motsvarande (YH, högskole- eller civilingenjör)
Praktisk eller teoretisk erfarenhet av elkraftsprojektering (t.ex. ställverk, reläskydd, transformatorstationer, kraftkablar)
God förståelse för mellanspänningssystem (1–52 kV)
Vana att arbeta med CAD-baserade ritningssystem (exempelvis ELPROCAD, MagiCAD, EPLAN eller liknande)
Grundläggande kunskaper och förståelse för standarder och regelverk inom elkraft (t.ex. ESA, Elsäkerhetsverket, SS-EN-standarder)
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande önskvärda erfarenheter
Lång erfarenhet av elkraftprojektering i industriell miljö.
Kännedom om reläskydd, selektivplaner och kortslutningsberäkningar
Erfarenhet av projektsamordning med elentreprenörer och elinstallatörer
Vana att arbeta i projektform tillsammans med projektledare och underhållsavdelning
Kunskap om SCADA-system, dokumentationssystem (t.ex. PDM)
Erfarenhet av teknisk kravställning och upphandling
Du är noggrann, strukturerad och har ett starkt tekniskt intresse. Du trivs med att arbeta både självständigt och i projektteam, och du värdesätter säkerhet och kvalitet i alla delar av ditt arbete. Rollen passar dig med erfarenhet, samarbetsförmåga och en god vilja att dela med sig av kunskaper för att utveckla teamet.
Ytterligare information
På AFRY får du möjlighet att arbeta i en organisation som skapar verklighet av visioner. En organisation där vårt arbete är omväxlande och erbjuder stora möjligheter till personlig utveckling.
AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri.
Vi vill erbjuda våra kunder marknadens vassaste kompetens, som med ett modigt hängivet engagemang, vill skapa framtidens samhälle tillsammans.
Vi vill erbjuda dig en möjlighet att spendera din arbetstid på en modern arbetsplats, i en miljö där vi lägger stort värde i att trivas på jobbet.
"Brave, devoted, teamplayers" är ledord som genomsyrar hela vår verksamhet och vardag på AFRY
Vi tror att du kommer att trivas och lära dig lika mycket av oss, som vi kommer göra av dig.
Varmt välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-08-31. Observera att denna annons är publicerad under sommar- och semestertider, vilket innebär att hanteringen av ansökningar kan dröja något.
Tack för ditt tålamod – och tills dess önskar vi dig en riktigt Glad Sommar!
Kontaktuppgifter för frågor
Gruppchef: Petter Arnqvist Eriksson petter.arnqvist@afry.com
(mailto:petter.arnqvist@afry.com
)
• 46 730-225 225
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9977321