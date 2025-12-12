Konstruktör (3D CAD)
2025-12-12
Professional Galaxy söker aktivt en Konstruktör med några års erfarenhet inom framtagning av mekaniska konstruktioner och ritnings framtagning.
Krav: -Genomförd utbildning civil-/högskoleingenjör inom relevant område. -Något/några års arbetslivserfarenhet. God förmåga att självständigt planera, utföra och ansvara för uppgifter/leveranser. -Tidigare erfarenhet av 3D CAD verktyg. -Utmärkt kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift.
Ansökan: Sök senast 2025-12-19, Vi gör löpande urval.
Startdatum: 2026-02-01
Slutdatum: 2026-07-31
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), http://www.progalaxy.se Kontakt
Ritu Sareen ritu.sareen@progalaxy.se 0046737439047 Jobbnummer
9643007