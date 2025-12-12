Konstruktör (3D CAD)

Professional Galaxy AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona
2025-12-12


Professional Galaxy söker aktivt en Konstruktör med några års erfarenhet inom framtagning av mekaniska konstruktioner och ritnings framtagning.
Krav: -Genomförd utbildning civil-/högskoleingenjör inom relevant område. -Något/några års arbetslivserfarenhet. God förmåga att självständigt planera, utföra och ansvara för uppgifter/leveranser. -Tidigare erfarenhet av 3D CAD verktyg. -Utmärkt kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift.
Ansökan: Sök senast 2025-12-19, Vi gör löpande urval.
Startdatum: 2026-02-01
Slutdatum: 2026-07-31
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Professional Galaxy AB (org.nr 559366-0524), http://www.progalaxy.se

Kontakt
Ritu Sareen
ritu.sareen@progalaxy.se
0046737439047

Jobbnummer
9643007

