Konstruktör
Försvarets Materielverk (FMV) / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-07-23
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Nu söker vi en konstruktör med inriktning mekanik som vill vara med och forma framtidens lösningar inom flygområdet. Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande och varierande projekt som sträcker sig över hela livscykeln för militära luftfartyg – från nybyggnation till modifiering och underhåll.Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
I rollen som konstruktör hos oss arbetar du med hela kedjan från att uppdrag kommer in tills luftvärdighetsdokumentationen (LVG) har tagits fram. Du tar fram designunderlag för installationer i luftfartyg, ofta sker detta i samarbete med kollegor där en ansvarig konstruktör för det specifika uppdraget utses. Du definierar arbetet utifrån beställares uppdrag, genomför planering och konstruktion så att underlaget för installation är möjligt att bereda för inköp eller egentillverkning samt möter uppdragets krav med rätt kvalitet till bästa kostnad.
I rollen som konstruktör ligger också uppföljning av designuppdraget avseende planering, kvalitet och kostnader. Såväl ritningsgranskning eller konstruktionsgranskning av annan konstruktörs underlag som upprättande av verifieringsrapport gällande kravuppfyllnad av behovsspecifikation och luftvärdighetskrav förekommer. I rollen agerar du även konstruktionsstöd vid frågor externt och internt. Ofta löser du uppgifterna i nära samarbete med produktion.
Tjänsten är placerad i Linköping, resor både inom Sverige och internationellt kan förekomma
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom mekanik eller motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet. Du har några års praktisk erfarenhet av konstruktion inom mekanik och en grundläggande förståelse för hållfasthetsanalyser. Vidare har du dokumenterad kunskap i ritningslära och erfarenhet av att arbeta med CAD-verktyg, exempelvis SolidWorks eller likvärdigt. Du har lätt att förstå och producera tekniska publikationer. Flytande svenska och engelska i tal och skrift såväl som B-körkort är också ett krav.
Vi ser gärna att du även har några års erfarenhet av mekanisk konstruktion för luftfartyg enligt EASA/SE-EMAR Part 21 samt kunskap om designregler för konstruktioner till luftfartyg.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är självgående och tar ansvar för dina uppdrag från start till mål. Du är strukturerad, vilket gör att du kan hantera både detaljer och helhet i komplexa projekt. Din initiativförmåga hjälper dig att driva arbetet framåt och hitta lösningar när utmaningar uppstår. Du har god samarbetsförmåga och skapar ett konstruktivt samarbete med kollegor och produktion. Dessutom är du tydlig i din kommunikation, vilket är viktigt när du tar fram tekniska underlag och rapporter på svenska och engelska.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Test och evaluering
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde test och evaluering som ansvarar för att verifiera och validera den materiel som FMV levererar till Försvarsmakten. Det innebär att kontrollera att FMV har fått det som är beställt och att systemet går att använda som det är tänkt.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 11 aug 2026.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är SACO Johan Källsand, OFR/S [förnamn efternamn], OFR/O Åsa Guldstrand, och SEKO Michael Krüger. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Marianne Hörberg via FMV:s växel: 08-782 4000. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Oscar Nordström, via FMV:s växel 08-782 40 00.
#LI-Onsite
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
586 63 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
10009701