Konstruktör
Rototilt Group AB / Maskiningenjörsjobb / Vindeln Visa alla maskiningenjörsjobb i Vindeln
2026-06-29
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Rototilt Group AB i Vindeln är ett internationellt bolag med flera dotterbolag runt om i världen. Vi är en av världens ledande företag inom produktsegmentet tiltrotatorer. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och strävar efter en miljö där alla trivs och har möjlighet att utvecklas.
Vår vision är lika enkel som självklar- Rototilt® på varje grävmaskin.
Gillar du teknik och vill jobba med konstruktion och utveckling av avancerade produkter i en framtidsbransch i ett internationellt företag? Då kan det här vara rollen för dig!
I vår fabrik i Vindeln tillverkar vi vår tiltrotator Rototilt, dess elsystem och andra tillbehör. Internt har vi processer för svetsning, skärande bearbetning, lackering samt montering av mekanik, el och hydraulik.
Vi är ett företag i stark tillväxt med spännande möjligheter framför oss. För att nå våra mål söker vi nu en maskiningenjör som vill vara med och utveckla nästa generation av våra produkter och processer. Hos oss får du chansen att bidra med engagemang, nytänkande och ett genuint intresse för teknik. Vi är stolta över vår resa hittills men ännu mer nyfikna på vad vi kan åstadkomma framåt, tillsammans med dig.
Du kommer att arbeta med produktutveckling och löpande konstruktion av svetsade komponenter, formgods och hydraulik. Konstruktionsarbetet sker i 3D-CAD och i nära samarbete med marknad, produktion och inköp. Du kommer även ha direkt kontakt med OEM-kunder och underleverantörer. Kunskap och erfarenhet inom svetsade konstruktioner, FEM-beräkning, hydraulik, mekatronik, CE-märkning, Lean Produktutveckling och ISO 9001 är meriterande. Vårt utvecklingsverktyg är Siemens NX, integrerat med vårt PLM system, Teamcenter.
Det vi söker är en civilingenjör/högskoleingenjör med några års erfarenhet som har en fallenhet för produktutveckling och konstruktion. Du är en driven person med god social förmåga som tycker om att arbeta självständigt i en miljö som också kräver stor samverkan. Du gillar att vara organiserad och planera ditt arbete väl och hitta lösningar på uppkomna problem
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då du som anställd på Rototilt är en viktig ambassadör och en viktig del i helheten av nöjda kunder internt som externt.
Vårt huvudkontor och fabrik ligger i Vindeln och det finns möjlighet att växla mellan Vindeln och vårt kontor i Umeå. Oavsett var du sitter och jobbar möts du av modern utrustning, ett öppet och trevligt klimat med tydliga värderingar och kärnvärden.
Är du redo för nästa steg i din karriär och vill bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan idag. Vi kommer att påbörja rekryteringsprocessen under augusti.
Vill du veta mer kontakta Morgan Karlsson, Gruppchef Mekanik, Morgan.Karlsson@rototilt.com
Välkommen till Rototilt!
Inför varje rekryteringsprocess har vi tagit ställning till val av rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7987006-2076123". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rototilt Group AB
(org.nr 556503-0755), https://career.rototilt.com
Allan Jonssons väg 10 (visa karta
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922 31 VINDELN Arbetsplats
Rototilt Group Jobbnummer
9983933