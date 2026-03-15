Konstruktör
NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Örebro
2026-03-15
Vi söker en senior konstruktör inom tillverkande industri.
Om rollen
Uppdraget omfattar konstruktion och vidareutveckling av både standardprodukter och kundanpassade lösningar. Arbetet bedrivs från förstudie till färdig produkt och inkluderar kunddialog, intern samordning, konstruktion samt deltagande i tester och förbättringsarbete.
Ansvarsområden:
Konstruktion i 2D- och 3D-CAD
Framtagning av produktionsunderlag
Teknisk problemlösning och produktförbättring
Produktsättning av nya lösningar
Samverkan med produktion och övriga funktioner
Din Profil
Flerårig erfarenhet av bygg- och/eller mekanikkonstruktion
Eftergymnasial teknisk utbildning
Mycket god CAD-vana
Förståelse för tillverkningsmetoder och produktionsprocesser
Svenska och engelska i tal och skrift
Svenskt medborgarskap samt godkänt belastningsregister
Meriterande:
Erfarenhet av plåtkonstruktionPubliceringsdatum2026-03-15Övrig information
Placeringsort: Strax norr om Örebro
Är du tillgänglig för uppdrag och vill veta mer? Skicka in din ansökan eller kontakta oss för vidare dialog. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konstruktör tillverkning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
